VRANJE OBELEŽILO 31. JANUAR DAN GRADA: Uručena i najviša gradska priznanja

VRANJE - Kraj spomenika Čika Miti, koji je podignut 1903. godine povodom 31. januara Dana grada i 144. godišnjice oslobođenja Vranja od Turaka, organizovan je komemorativni skup.

Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković obratio se prisutnima, istakavši značaj oslobođenja Vranja od viševekovnog turskog ropstva. ,,Spomenik Čika Miti je tu da nas podseti na naše slavne pretke, i na njihovu odlučnost i spremnost da se žrtvuju za slobodu. Obeležavanjem ovog značajnog datuma, sećamo se prošlosti, ali ovo je i prilika da istaknemo da u slobodi moramo da razvijamo, gradimo i unapređujemo naš grad. Samo na taj način pokazaćemo da smo dostojni potomci naših pradedova koji se nisu plašili da ostave svoje živote, kao temelje naše slobodarske budućnosti", poručio je gradonačelnik dr Milenković.

Pomen hrabrim srpskim oslobodiocima služio je Episkop vranjski Pahomije sa sveštenstvom.

Na spomenik ,,Čika Miti" venac je u ime grada položio gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković sa saradnicima, u ime Ministarstva odbrane komandant Kopnene vojske general-potpukovnik Milosav Simović, u ime Policijske uprave načelnik Igor Živković, predstavnici BIE, narodni poslanik Milan Ilić, predsednik Gradske opštine Vranjska Banja Dragan Sentić, delegacije Trebinja, Gornjeg Milanovca, Kumanova i Krive Palanke.

Cveće su položili i predstavnici boračkih udruženja.

Svečana akademija, kojoj je prisustvovao veliki broj zvanica iz javnog života Vranja, kao i delegacija gradova i opština sa kojima Vranje uspešno saradjuje održana je u pozorištu ,,Bora Stanković” . Na svečanoj akademiji. Specijalno javno priznanje ,,31. januar",gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković uručio je profesoru doktoru Branislavu Tiodoroviću, epidemiologu u penziji i članu Kriznog štaba Vlade Republike Srbije za kontrolu i suzbijanje epidemije Kovid 19.

Najviša gradska priznanja dodeljena su načelnicima Službi za pneumoftiziologiju dr Sunčici Milošević, za infektivne bolesti dr Snežani Tasić, i za anesteziologiju sa reanimatologijom dr Nebojši Stošiću Opšte bolnice Zdravstvenog centra Vranje. U kategoriji fizičkih lica priznanja ,,31. januar” dodeljena su Branki Marković, profesorki srpskog jezika i književnosti, Draganu Mininčiću Cigi, izdavaču i bibliofilu, i Slobodanu Jovanoviću, vokalno-instrumentalnom umetniku.

U ime nagrađenih zahvalio se profesor dr Branislav Tiodorović. ,,Sa ushićenjem i setom uvek se vraćam u ovaj grad. Kao i Bora Stanković svoj životni vek proveo sam van Vranja, ali on je ostao moj nepresušni izvor inspiracije i do kraja života ću se vraćati njemu. Kako je veliki Ivo Andrić rekao ,,Život nije vreme koje prolazi, već dani koji se pamte”, a ja ću pamtiti ovaj dan”, rekao je Tiodorović. On se odrekao novčanog dela nagrade, koji će biti uplaćen na račun OŠ ,,Jovan Jovanović Zmaj”.

Na akademiji je prikazan promo film o Vranju. Nastupili su Umetnički ansambl Ministarstva odbrane ,,Stanislav Binički”, saradnice ovog ansambla Katarina Božić i Biljana Vasiljević i vokalni solisti Ivana Tasić i Branimir Stošić Kace.

Kurir.rs/T.S.