MINISTAR SELAKOVIĆ SVEČANO OTKRIO SPOMENIK PATRIJARHU GERMANU: Velika duhovna i kulturna manifestacija u Velikoj Drenovi (FOTO)

U porti Crkve svetog Vasnesenja Gospodnjeg u Velikoj Drenovi ministar inostranih poslova Nikola Selaković svečano je otkrio spomenik patrijarhu Germanu, delo akademskog vajara profesora Dragoljuba Drana Dimitrijevića. Ovom značajnom događaju prisustvovali su predstavnici lokalne samouprave, Crkvene opštine Velika Drenova i ministar Nebojša Selaković.

Inicijativa o podizanju spomenika 43. poglavaru SPC pokrenuta je pre skoro dve godine. Spomenik je završen i nedavno je postavljen u porti Crkve Hristovog Vaznesenja u Velikoj Drenovi, pa se tako srpski patrijarh vratio u Veliku Drenovu, gde je proveo deo svoga detinjstva.

foto: Kurir/Ž. M.

Ministar je govorio o životu i delu patrijarha Germana i njegovim zaslugama za srpski narod i SPC u jednom veoma teškom vremenu u komunističkoj diktaturi i oštrom anticrkvenom delovanju tadašnjih vlasti.

"Primer patrijarha Germana treba stalno da imamo u mislima, u svojim glavama, kada se kao država i narod nalazimo pred velikim iskušenjima, kroz koja moramo da prođemo što je moguće manje oštećeni i okrnjeni i to baš onako kako je on uspeo da izvede SPC i da nakon njega na čelo dođe jedan čovek koji je bio njegovo duhovno dete, a to je bio patrijarh Pavle i da naš narod nikada ne zaboravi da nije bilo Germana, ne bi bilo ni Pavla. I sve je to Božja volja i Božja promisao i sve ima neki svoj ozbiljan smisao. Danas kada se nalazimo pred velikim danima značajnih odluka važno je da se setimo ljudi koji su umeli da donose teške odluke u teškim vremenima i da sačuvaju ono što se sačuvati mora. Primer patrijarha Germana i primer Velikodrenovaca koji su, uz pomoć Opštine Trstenik i privrednika Trstenika i Rasinskog okruga i uvaženih pojedinaca, uspeli da u jednom selu podignu ovakvo, prvo, impozantno umetničko delo, a velike i materijalne vrednosti. Podsetiću vas da podići ovakav spomenik nije nimalo jeftino danas, a to govori o ljubavi naroda prema svome patrijarhu, govori i o tome koliko je Patrijarh German bio veliki čovek.

foto: Kurir/Ž. M.

Predsednica Opštine Milena Turk je izjavila za RTK da je Patrijarh svojim delom obavezao zavičajce da mu se na ovaj način oduže.

"Patrijarh German je inicirao izgradnju crkve u čijoj se porti nalazi spomenik. Crkva je posvećena svim borcima Velike Drenove i okoline koji su pali u borbi za krst časni i slobodu zlatnu".

Gospođa Turk je ocenila da je za izgradnju spomenika bila vrlo složna organizacija gde su svi ljudi širokog srca ušli u donatorstvo i pomogli njegovu izgradnju.

foto: Kurir/Ž. M.

"Ono što je takođe značajno i što bi želela da istaknem je to da je patrijarh German u jednom razgovoru sa Drenovcima rekao da je uveren da sve mora doći na svoje mesto. Izgradnjom spomenika patrijarhu Germanu, u porti crkve koju je on inicirao, Drenovci su ispunili zavet prema patrijarhu Germanu i na dostojan način pokazali koliko poštuju sve ono što je on učinio za Veliku Drenovu i za Srbiju u najtežim vremenima kada je zaista postojala zavera protiv pravoslavlja", istakla je čelnica ove pomoravske opštine za Televiziju Kruševac.

foto: Kurir/Ž. M.

Predsednik SO Trstenik Gerasim Atanasković je istakao da je projekat realizacije ovog poduhvata trajao oko godinu dana, da je vrlo skup, potrošeno je 4 miliona dinara - od idejnog rešenja, livenja samog spomenika, a i bronza je jako skupa kao materijal.

"Želeli smo da spomenik bude zaista u vrhunskom kvalitetu i da to bude veličanstvena skulptura visine tri metra i pravo remek delo. Autor spomenika je profesor Dragoljub Dragan Dimitrijević iz Beograda koji je uradio i spomenik Kneginji Milici 2016. godine u centru Trstenika", istakao je lider opštinskog parlamenta.

Kurir.rs/Ž. M.