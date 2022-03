SA VRAČARA POBEGLA NA SELO DA NAĐE MIR, A SADA PROLAZI KROZ PAKAO: Dane provodim u strahu, OD NJEGA SVI STREPE!

Aleksandra Rnjak preselila se sa Vračara u selo Kriva reka želeći mirniji život, a sada kaže, zbog komšije živi u strahu i prolazi kroz pakao.

- Pobegla sam iz Beograda na selo da nađem mir, a umesto toga dane provodim u strahu za svoj život i život svog sina.

Ovako priča Aleksandra Rnjak, žena koja se sa detetom preselila u selo Kriva reka kod Gornjeg Milanovca, a od septembra, kako je navela prolazi kroz agoniju.

Kako kaže, komšija Milan Belić od koga strepi celo selo preti joj ubistvom, govori joj da će da je "kolje i diže u vazduh", krade pse iz njene odgajivačnice, a jednog je, tvrdi ona, umalo ubio samostrelom, piše Telegraf.

Belić tvrdi da je monah i često šeta u mantiji. Međutim, Žička eparhija je, na zahtev Tužilaštva, odgovorila da on nije njihovo svešteno lice, već da je prema njihovim saznanjima samozvani "monah Melhisedek".

Belić je u razgovoru porekao da je pretio Aleksandri, a njene tvrdnje nazvao je "seoskim abrovima", piše Telegraf.

- To što ona nešto priča, pa onda mene zovete da ja nešto kažem, to je sve rekla-kazala. Sve su to nečiji "iskazi", seoski abrovi... Nisam joj pretio. Lažno me je optužila za ugrožavanje sigurnosti i dobio sam oslobađajuću presudu, samo čekam potvrdu višeg stepena suda - odgovara Belić.

Na konstataciju da su mnogi postupci na sudu još u toku, Belić je dodao da sačekamo da se završe, jer će biti oslobođen. On nije porekao da je pas pogođen samostrelom, ali tvrdi da ga je pogodila njegova supruga i to u samoodbrani.

- Pas je još i blago prošao. Šta je trebalo, da nam ubije decu - pita on.

Aleksandra, s druge strane, kaže da nikada ne bi držala opasne pse i tvrdi da joj je Belić prvo ukrao tri vredna psa, jednog na oči njenog sina, a da je onda ranio samostrelom i rotvajlerku. Sukobi su, kaže ona, počeli ubrzo nakon što se doselila.

- On je, kako sam saznala od prethodne vlasnice, želeo da kupi ovo imanje na kojem ja sada živim. Međutim, i nju je maltretirao, pa mi je rekla da mu plac ne bi prodala ni da joj je nudio 100.000 evra - priča Aleksandra.

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Gornjem Milanovcu potvrdili su da se protiv Belića vodi nekoliko krivičnih postupaka, ali i da je osuđen za nasilje u porodici i nedozvoljeno držanje oružja, kao i da mu je uvedena zabrana prilaska Aleksandri Rnjak.

- Navedeno lice je pravnosnažno osuđivano presudom Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu od 19.06.2019. godine zbog izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici i krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i novčana kazna u iznosu od 100.000 dinara. Kaznu zatvora je izdržao u kućnim uslovima uz primenu elektronskog nadzora - navodi zamenik javnog tužioca Jelena Tomović.

Protiv Belića su, dalje navodi, od strane Osnovnog javnog tužilaštva podneta dva optužna predloga zbog izvršenja krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti na štetu Aleksandre Rnjak i navedeni krivični postupci još nisu pravnosnažno okončani pred nadležnim sudom.

- Tužilaštvo je protiv Milana Belića podnelo predlog za određivanje mere zabrane prilaženja Aleksandri Rnjak i njenom maloletnom sinu, a predlog je usvojen rešenjem Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu i trenutno je na snazi mera zabrane. Protiv Belića je podnet i optužni predlog zbog izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici, koje je izvršeno na štetu vanbračne supruge, a navedeni krivični postupak još uvek nije pravnosnažno okončan pred Osnovnim sudom u Gornjem Milanovcu - kažu u Tužilaštvu.

Zatim je podneta i tužba za određivanje mera zaštite od nasilja u porodici Osnovnom sudu u Gornjem Milanovcu i navedeni parnični postupak još uvek nije pravnosnažno okončan.

- Ukazujemo da su svi napred navedeni optužni predlozi podneti krajem 2021. godine i početkom 2022. godine - poručuju iz Tužilaštva.

