ISPUNJAVA SE OBEĆANJE PREDSEDNIKA VUČIĆA: Srušen je stari viseći drveni most u Bogutovcu, gradi se novi od betona

Stari viseći drveni most u mestu Bogutovac kod Kraljeva, preko kojeg su do skoro meštani sa druge strane reke Ibar na sopstveni rizik prelazili čak i automobilima srušen je, a na njegovom mestu ovih dana počela je izgradnja novog mosta od betona.

- Kada je ovaj most pušten u upotrebu 1970. godine u to vreme bio je bezbedan za korišćenje ali je tokom vremena dotrajao i oronuo. Poslednje dve decenije, kada bi se njime prolazilo, škripale bi daske i uvijale bi se zarđale sajle, a kako je najbliži betonski most u Konarevu udaljen 15 kilometara, trebalo je imati dosta hrabrosti proći njime kako bismo skratili put, kaže jedan meštanin ovog kraja.

foto: Kurir/J. S.

Prema njegovim rečima, zbog činjenice da su rizikovali svoje živote svakodnevno prelazeći preko mosta sa istrulelim gredama peške, biciklima, pa čak i automobilima, a koji je bio zabranjen za korišćenje zbog procene inspekcija da je nesiguran i sklon padu, njihove komšije sa druge strane Ibra nazivali su ih u šali „kamikazama“.

- Prilikom posete Aleksandra Vučića Bogutovcu, predsednik Srbije obećao nam je novi most, a tu obavezu preneo je na direktora preduzeća „Srbijavode“. Sada je stari most srušen i počela je izgradnja novog, pa smo više nego zadovoljni što će obećanje predsednika biti ispunjeno, dodaje ovaj meštanin.

Ivan Petrović, glavni inženjer za održavanje u JVP „Srbijavode“, kaže da je ovo preduzeće kao investitor započelo gradnju novog mosta u Bogutovcu, a radove izvodi konzorcijum koji čine tri preduzeća iz Vlasotinca, Kraljeva i Beograda.

- Trenutno smo u početnoj fazi i izvode se pripremni radovi, a gradimo novi armirano - betonski most sa tri raspona na četiri stuba ukupne dužine 112 metara i širine 2,5 metra. Vrednost ove investicije je 56 miliona dinara, a planirani rok za završetak svih radova je kraj ove godine, kaže Petrović.

Kurir.rs/J. S.