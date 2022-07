TEMNIĆ I LEVAČ KROZ VEKOVE: Saborovanje istoričara u Gornjem Krčinu (FOTO)

U opštini Varvarin pokrenuta je nova kulturna manifestacija - Dani kulture i istorije Temnića i Levča, a sa ciljem promocije zavičajne istorije i upoznavanja mladih generacija o prošlosti svoga kraja. Pokrenuta je prošle godine, okupljanjem nekoliko istoričara i istraživača koji su razmenili svoja saznanja i iskustva, a sada je poprimila karakter ozbiljne, ali i veoma posećene manifestacije, čiji je organizator Bojan Marinković iz Krčina, na radu u Austriji.

Na manifestaciji će se od ove godine dodeljivati i vredna priznanja, a prvi “Putovođa kulture Temnića i Levča” postao je poznati kulturni poslenik, istraživač i književnik iz Paraćina Đorđe Petković, rodom iz Potočca, pod Juhorom. Književna nagrada “Temnićki natpis” uručena je književniku iz Dragova Miroslavu Ž. Simiću.

foto: Kurir/Ž.M.

Na saborovanju istoričara učestvovalo je desetak stručnjaka i drugih istraživača. Đorđe Petković iz Paraćina se bavio kontroverzama, različitim mišljenjima u srpskoj istoriografiji o Temniću, Levču i Kalenićkoj reci, a posebno je govorio srednjovekovnoj Župi Zagrlata.

- Kako su Levač i Temnić ušli u srpsku srednjovekovnu državu? U Hilandarskoj povelji 1.198 godine Stefan Nemanja (Sveti Simeon) je rekao šta je on osvojio na severu od Zapadne Morave. Međutim, Stojan Novaković je rešio to pitanje kasnije tako što je Levač, Belicu i Lepenicu stavio gde jesu, ali je prvu reč, a to je Zagrlata, ostavio kod Đunisa. Današnja istoriografija polako mora da pređe na jedno drugačije mišljenje, da pročita Hilandarsku povelju, taj deo, ne kao župe, već kao reke, a te reke su severno od Zapadne Morave Kalenićka reka, koja je, po mom mišljenju, u Nemanjino vreme Zagrlata, zatim Lugomir, što je bio Levač. Belica i Lepenica su tamo gde su i nekada bile. To je jedna zavrzlama koja se vrti u istoriji do dana današnjeg, ističe Đorđe Petković.

foto: Kurir/Ž.M.

Na Saborovanju su nastupili istoričari i istraživači prošlosti: Đorđe Petković, Bojan Tomić, Ivan Jovanović, Miroslav Ž. Simić, Miodrag Gligorijević Migan, Milica Živković, Vesna Petrović, Julijana Dinić, Nikola Milenković i domaćin Bojan Marinković, a prisustvovao je i nekadašnji ministar inostranih poslova SRJ, Živadin Jovanović, rodom iz Oparića.

Milica Živković iz Paraćina priprema monografiju o Pajkovcu koja je u završnoj fazi.

foto: Kurir/Ž.M.

- Najlepše godine sam provela u tom selu, koje mi i danas mnogo znači i imam obavezu da pripremim tu monografiju i da sačuvam od zaborava jedno selo koje polako nestaje, ljude koji su tu živeli i da sačuvam tu istoriju ovog našeg Levča. Monografiju pripremam na jedan malo drugačiji način, želela sam da ne prepričavam sve to što piše o Pajkovcu, već sam sebi dala zadatak da pronađem sve pisane dokumente i sve ono što se odnosi na Pajkovac sve od popisa stanovništva 1863. godine, popisa iz 1900. godine, kada je napravljena škola, crkva, sve ono gde se Pajkovac pominje kao jedno mesto na Juhoru,najmanje selo koje ima svoju lepotu i svoje draži, kaže Milica Živković.

foto: Kurir/Ž.M.

Na manifestaciji je kruševački slikar Živorad Milosavljević Rade, rodom iz ovog kraja, otvorio svoju samostalnu izložbu slika (ulja na platnu i akvareli) sa motivima iz života naroda u Temniću, a svojim slikarskim delima predstavila se i mlada slikarka iz Krčina Julijana Dinić.

Na književnoj večeri u porti crkve Rođenja Presvete Bogorodice nastupili su: Milanka Milosavljević Milosavljević, Mirjana Dinić, Sanja Luković, Miroslav Simić, Đorđe Petković, Miodrag Gligorijević Migan, Predrag Antić i Tomislav Živković.

Kurir.rs/Ž. M.