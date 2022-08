PLANINARE, UČE I ČISTE PRIRODU: Ekološki kamp "Eko Lo fest" u Tršiću okupio učesnike iz Srbije i Republike Srpske

Jedanaest učesnika okupilo se ove godine na Ekološkom kampu ’’Eko Lo fest’’ u Tršiću, rodnom selu Vuka Karadžića. Došli su iz ranih krajeva Srbije i susedne Republike Srpske, a prodružila im se i jedna Moskovljanka.

Ove godine učesnici su pitani šta žele na kampu, da više rade, uče, ili da on bude kombinacija rada i učenja, oni su se više izjasnili za učenje.

foto: T.I.

- Zbog toga smo ovoga puta radne aktivnosti smanjili, ali smo povećali obrazovne. Kao i uvek tu su akcije čišćenja, ali će mladi na ovom kampu učiti kako se lekovito bilje bere, prave čajevi, voćni sokovi, naročito od domaćih jabuka petrovača, steći će znanja o eko fotografiji, planinarenju, astronomiji i orijentiringu. Ispostvailo se da niko od njih nije do sada planinario pa ćemo ići od Tronoše do planine Gučeva, a tokom prelaska te deonice saznaće i kako se treba odnositi prema otpadu koji budu ‘’sreli’’ na planinskim i šumskim staza. Ujedno će ga uklanjati i naučiti i koliko je to bitno raditi zbog očuvanje životne sredine – rekao je Bojan Lučić, koordinator Kancelarije za mlade, organizatora ’’Eko Lo festa’’.

foto: T.I.

Dve večeri učesnici kampa će sa lozničkog Šanca večeras i sutra od devet uveče teleskopom posmatrati nebo, posebnu pažnju posvetiće Mesecu, a osim njih to će besplatno moći da čine i zainteresovani Lozničani. Ovoga puta pažnja će biti posvećena i eko fotografiji pa će mladi na kampu saznati kako fotografisati lepote prirode, kao i negativne uticaje na nju i tako doprineti širenju svesti o tome koliko je važno sačuvati reke, šume, planine.

Sedmodnevni ’’Eko Lo fest’’ finansira Ministarstvo omladine i sporta preko ’’Mladih istraživača’’, a završava se u nedelju.

Kurir/T.I