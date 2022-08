OVO JE NAJVEĆI PARADAJZ U SRBIJI! Domaćin Slavko iz sela kod Šapca uzgojio džinovski plod JEDVA STAO NA VAGU (FOTO)

Slavko Vitomirović iz sela Klenak kod Šapca uzgojio je džinovski paradajz težak tačno dva kilograma!

Porodica Vitomirović ostala je iznenađena kad je u svojoj bašti zatekla ogroman paradajz sorte volovsko srce i pored velike suše.

- Ja sam uspeo da na prirodni način iz semena, koje se koristi iz godine u godinu još od moje pokojne bake, uzgojim paradajz težine dva kilograma uz obilno zalivanje. Paradajz je vrste volovsko srce - rekao je domaćin.

Slavko ističe da je ovo za njega veliki ponos jer povrće nije tretirano prihranama i hemijskim sredstavima.

Sorta srcolikog oblika i specifičnog ukusa, podsetimo, može dostići težinu od jednog kilograma, a prosečna težina ploda paradajza je oko 250 grama.

Dosadašnji rekord držao je Dragan Ivanović iz sela Vračević kod Lajkovca.

Dragan je takođe posadio sortu volovsko srce koja se odlikuje krupnijim plodovima, međutim, kad je džinovski paradajz stavio na vagu ostao je bez reči jer se kazaljka zaustavila na 1.700 grama!

Zanimljivo je da se pored klasičnog crvenog u pojedinim domaćinstvima u Srbiji može videti i crni plod paradajza.

- Crni paradajz gajim već nekoliko godina. To je stara sorta paradajza koja se vrlo retko još ponegde može naći. Kad se raseče i proba isti je kao i ovaj crveni paradajz. Čak je možda i slađi. Ljudi se šale kad vide, pa kažu, to je plavi patlidžan samo zakržljao, ali nije, to je stara sorta paradajza koja se vrlo retko gaji - kaž Slađana Ćatić iz Masloševa.

