TAGOVALA KOMŠIJE NA VAJBER GRUPI PA NAPISALA DA SU KLOŠARI?! Šok-slučaj pred sudom u Čačku, evo šta je bio razlog čarki

ČAČAK - Supružnici iz Čačka, M. Ć. i M. Ć. tužili su susetku iz iste stambene zgrade Đ. Đ. smatrajući da ih je uvredila porukom na viberu. U krivičnoj tužbi upućenoj Osnovnom sudu u Čačku navodi se da je tužena 11. jula ove godine u 17.21 sat, sa svog naloga u viber grupi u koju su uključene sve komšije, poslala poruku sadržine: „A šta dužiš? Napiši stanarima zgrade šta je ovaj klošar @Ć (...) uradio”, a tri minuta kasnije i: „Da, klošar @Ć (...) koji je sada na moru, on i njegova žena. Mislim, oboje su klošari. Pardon, ona je klošarka, a on je klošar. Decu neću da mu vređam iako on tuđu decu maltretira, kao mene zadnjih mesec i po dana. Goni, ganja, maltretira i uznemirava”.

U tužbi se ističe da je do nesuglasica došlo oko pasa lutalica koji se svakodnevno sakupljaju ispred zgrade gde žive privatni tužioci i okrivljena. Zbog toga je učestala i prepiska na viber grupi. Čine je svi stanari zgrade i, tvrdi advokat tužilaca, svih 30 članova grupe videlo je sporne poruke. Pa dodaje:

„Privatni tužilac M. Ć. je u grupi opisan kao Ć. (...), pa je okrivljena prilikom slanja poruka radi direktnog označavanja privatnog tužioca koristila takozvano tagovanje gde je, koristeći se emotikonom, a potom upotrebivši ime privatnog tužioca Ć. (...) u grupi poslala poruku, direktno upućujući da se obraća lično privatnom tužiocu, iz kog razloga je deo poruke @Ć. (...), za razliku od ostatka teksta, označen plavom bojom, pa svako od članova grupe, dodirom ekrana na deo poruke `@Ć. (...)` biva upućen na kontakt informacije privatnog tužioca.

Tužioci predlažu da se okrivljena oglasi krivom zbog krivičnog dela uvrede iz člana 170 stav 1. Krivičnog zakonika i osudi na novčanu kaznu od 200.000 dinara. A potom da se privatni tužioci upute u parnicu radi ostvarenja imovinskopravnog zahteva kao i da okrivljena plati privatnim tužiocima troškove postupka koliko isti budu iznosili, i to za sastav krivične tužbe 24.750 dinara, kao i taksu na tužbu i odluku po odmerenju suda.

