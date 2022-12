POSLE TRAGEDIJE STIŽE POMOĆ AMETOVIĆIMA: Ponovo imaju struju, a kuća će biti renovirana, Malozvorničani sakupili 1,4 MILIONA

MALI ZVORNIK – Samohranom ocu Draganu Ametoviću uručeno je nešto više od 1,4 miliona dinara koliko su Malozvorničani u proteklih nekoliko meseci sakupili u humanitarnim akcijama za pomoć u obnovi kuće porodice Ametović u Radalju.

Uručenje pomoći obavljeno je u prisustvu funkcionera lokalne samouprave na čelu sa predsednikom opštine Zoranom Jevtićem, saopšteno je na opštinskom portalu. Zaposleni u institucijama i ustanovama sa područja malozvorničke opštine prikupili su oko 660.000 dinara, od čega je ranije izmiren dug za utrošenu električnu energiju porodice Ametović i plaćen ponovni priključak domaćinstva na elektro mrežu, u iznosu od oko 323.000 dinara, dok je ostatak novca Ametoviću predat u Centru za socijalni rad.

Pomoć su donirali rukovodioci i zaposleni u Opštini Mali Zvornik, odbornici, članovi Opštinskog veća, na čelu sa predsednikom opštine i opštinska uprava, koji su zajedno sakupili oko 394.000 dinara. Pomogle su i brojne ustanove, institucije i javna preduzeća čiji su zaposleni donirali pomoć za Ametoviće. Njemu je pomoć uručila i humanitarka Sara Erić, koja je vodila akciju malozvorničkog kafića ‘’Sara“, u kojoj je sakupljeno oko 424.000 dinara dok mu je Željko Pantić, muzičar iz Sakara, predao 254.000 dinara sakupljenih u okviru humanitarne muzičke večeri.

Predsednik Jevtić, pozvao je Malozvorničane da ostanu uz ovu porodicu, posebno one koji do sada nisu učestvovali da podrže buduće akciju, da troje maloletne dece dobije odgovarajuće uslove za život. On je, navodi se na portalu, rekao da su prikupljena sredstva značajna i podsetio da je iz opštinskog budžeta izdvojeno milion dinara za rekonstrukciju i dogradnju kuće Ametovića. Međutim, to nije dovoljno za završetak planiranih radova, budući da njihova procenjena vrednost, prema projektu, iznosi oko 3,2 miliona dinara i da je osim izgradnje potrebno i opremanje kuće. Podsetio je da je opština iz budžeta platila 150.000 dinara stručni nadzor nad izvođenjem radova na obnovi i dogradnji kuće Ametovića.

Dok traju radovi porodica Ametović smeštena je u stanu OŠ ‘’Stevan Filipović“ u Radalju, koji je o trošku opštine prethodno renoviran i uređen za stanovanje. Podsetimo, u septembru ove godine dogodila se tragedija kada je u porodičnoj kući Ametovića od gušenja, najverovatnije gasovima iz agregata preminuo devetogodišnji dečak dok su njegov otac Dragan i jedanaestogodišnja sestra u teškom stanju prevezeni u Opštu bolnicu u Loznici. Ametovićima je zbog duga tada bila isključena struja pa su uključili agregat kako bi u kući imali struje.

