MALO GRMI NEBO, A MALO MOTORI: Veliki skup Moto-kluba "Blek dragons" u Loznici (FOTO)

Od četvrtka je epicentar bajkerskog druženja Srbije, pa i regiona, Loznica u kojoj se održava "Motočašće 2023" čiji je domaćin loznički Moto-klub "Blek dragons". Prema rečima Miroslava Popovića, sekretara kluba, pripremljen je bogat program, stigli su bajkeri iz cele Srbije i Evrope, ali probleme prave nestabilne vremenske prilike i stalno igranje nerava sa nepredvidljivim nebom.

- Sve što je do nas smo učinili da ovaj skup bude još bolji nego prethodni, a oni su dobili najviše ocene od onih koji su im prisustvovali. Stvarno je bilo turbulentno prva dva dana zbog nevremena, ali se prilagođavamo u hodu, niz stvari pomeramao, uklapamo, svim silama se trudimo da sve protekne u najboljem redu i skup bude održan kako je i najavljeno. Nažalost, na nebo ne možemo da utičemo. Ove godine imamo čak sto sponzora, uz nas su gradska uprava, sva loznička javna preduzeća Turističke organizacije Loznice i Srbije, mislim da prvi put jedan moto-klub u Srbiji ima takvu podršku – kazao je Popović.

U petak uveče je i Loznicu oko 20 časova zahvatilo nevreme, grmelo je, sevalo, duvalo i delovalo je da će upropastiti muzički program, ali se onda nešto pre 22 časa sve umirilo pa je mogao da nastupi Alen Islamović sa bendom. Nekadašnji pevač Divljih jagoda i Dugmeta pokazao je da ga glas i te kako služi pa je gotovo dva i po sata pevao poznate pesme, ponešto iz svoje solo karijere, a uglavnom nezaboravne hitove bivših bendova, od Krivo je more, Motora i Šejle do Ružice, Đurđevdana, Ako ima Boga, na oduševljenje publike. Nebo je mirovalo sve do oko dva ujutru kada je Loznicu ponovo zahvatio pljusak.

Iz Moto-kluba "Blek dragons" poručuju da uprkos problemima sa vremenom žele da zadrže odličan status u svetu bajkera koji ovde rado dolaze jer, kako mnogi kažu, "retko gde su kao u Loznici tako lepo dočekani i ugošćeni".

Kurir.rs/T.I.