BRANKO IZ ČAČKA 36 GODINA VOZIO BEZ DOZVOLE: Radio i kao profesionalni vozač, a ovako su ga kaznili kad je SLUČAJNO OTKRIVEN

Voziti skoro četiri decenije bez dozvole, voziti stalno, a ne napraviti nijedan prekršaj, te i sačuvati to, gotovo zvuči nemoguće. Međutim, upravo to je pošlo za rukom Branku Petroviću iz Čačka.

Ovaj Čačanin vozio je punih 36 godina bez vozačke dozvole. Da nema dozvolu otkriveno je u rutinskoj saobraćajnoj kontroli tek 2009. godine, nakon čega je krenuo na časove vožnje. Zanimljivo je da je Branko vozio i van granica naše zemlje, a bio je i profesionalni vozač u jednom državnom preduzeću.

Da nema dozvolu otkriveno slučajno

Bilo je 2009. godine kada je u rutinskoj kontroli u Mrčajevcima saobraćajac, nakon provere, sa nevericom konstatovao da nema položen vozački ispit da je decenijama vozio bez dozvole.

- Zaustavio me u rutinskoj kontroli i rekao sam mu daj šta me proveravaš. On je otišao u automobil, proverio, vratio se i rekao mi pa ti nemaš vozačku. Reko: Nemam. Tražio sam da me pusti ali je to kategorično odbio. Kaže volim takve da kažnjavam. Pisao je prekršaj i brzo sam dobio poziv od sudije za prekršaje. Kazna je bila 6.000 dinara sa svim troškovima, prisetio se on u razgovoru za Jutarnji program "Probudi se" pre tri godine.

Radio kao profesionalni vozač

Punih 36 godina vozio je po Srbiji, menjao automobile i sve to bez položenog vozačkog ispita. Da apsurd bude još veći bio je profesionalni vozač u jednom državnom preduzeću gde je prešao 370.000 kilometara, skoro svaki dan na terenu.

- Niko me ništa nije ni pitao. Samo su mi predali ključeve i papire. Po otkriću su pokušali da me tuže, ali je ispalo da su krivi oni pa su morali sve da mi plate. Izgleda da me ovaj gore čuva, prisetio se Perović tom prilikom.

A čuvao ga je i u inostranstvu. Kolima je putovao u Italiju, Mađarsku, Rumuniju i Bugarsku.

– Svojim kolima sam išao u Mađarsku, Rumuniji i Bugarsku, a u Italiju sa prijateljima. Retko su nas zaustavljali, a i kad zaustave brzo smo se sporazumevali, nešto poneseš sa pijace, daš im. Daš im 10 evra to je njima k’o dobar dan. I ideš dalje, rekao je Branko tada.

foto: Shutterstock

Položio vožnju za manje od mesec dana

Kada je konačno uhvaćen, u 52. godini seo je u klupu i za samo mesec dana došao do dozvole, i to kao najbolji u klasi.

– Za dvadesetak dana sam sve završio. Sve je bilo legalno, testovi, poligon…Tu sam imao sve 100 odsto sve. Učio sam, dolazio sam pola sata ranije pre časa, gledao na kompjuteru, rekao je tom prilikom Branko.

Kako je rekao, samo četvoro ljudi je znalo da nije imao položeno, što je možda dokaz da u Srbiji tajna može da ostane baš to – tajna.

