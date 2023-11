PRVI OVOG TIPA U SRBIJI: Još jedna novina na novosadskim saobraćajnicama

Poslednjih godina se na gradskim ulicama može primetiti značajno povećanje saobraćaja, koje je regulisano na razne načine. U cilju boljeg, efikasnijeg i bezbednijeg funkcionisanja saobraćaja jedno od mogućih rešenja za smanjenje gužvi je izgradnja kružnih tokova. Oni se grade na veoma frekventnim gradskim raskrsnicama, na mestima sa gustim saobraćajem ali i na putevima izvan urbanih sredina.

Novi Sad godinama unazad na svojim saobraćajnicama postavlja kružne tokove sa dve ili više traka koji su za neke vozače idealno rešenje, ali ima i onih koji se baš i ne snalaze u ovom prostoru i imaju problem sa prestrojavanjem.

Osim postojećih Novi Sad je nedavno dobio i novi turbo kružni tok. Za njegovu izgradnju zajedničkim zalaganjem zaslužni su Grad Novi Sad i Autonomna Pokrajina Vojvodina a vrednost radova iznosila je oko 300 miliona dinara. Nalazi se na raskrsnici Bulevara cara Lazara i Fruškogorske ulice i prvi je ove vrste u Srbiji.

00:54 Savremeni kružni tok u Novom Sadu

Jedna od prednosti ovog turbo kružnog toka je ta što se ne zahteva od vozača da se prestrojavaju unutar same raskrsnice. Umesto toga, vozači svoj pravac biraju pre nego što mu pristupe. Pre same raskrsnice, ali i u samom kružnom toku, signalizacijom je naznačeno kojom trakom se vozilo kreće od trenutka ulaska u kružni tok, pa sve do njegovog napuštanja. Dozvoljena brzina je 30 kilometara na čas zbog čega je vožnja mnogo bezbednija.

Ovakva vrsta kružnog toka razvijena je u Holandiji 2000. godine. U cilju što boljeg, efikasnijeg i sigurnijeg saobraćaja mnoge zemlje prepoznale su njegove prednosti.

Grad Novi Sad godinama unazad planira i realizuje projekte od velikog značaja. Izgradnja i puštanje u saobraćaj novog turbo kružnog toka je još jedan u nizu pokazatelja da svojim radom i zalaganjem ide u korak sa Evropom i svetom.

Promo