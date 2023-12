PRVO ZATEKLI TRAGOVE, A ONDA DIVLJU ZVER U DVORIŠTU: "Bio je zgranut kada ga je video, uplašio se da će zaklati psa" (VIDEO)

U sred popodneva, u blačkom selu Sibnica, koje uopšte nije planinski kraj, šetala je divlja svinja, odnosno vepar.

Ona je kako su nam potvrdili, ulazila u dvorišta, riškala i na kraju otišla svojim putem.

- Ušao je u komšijino dvorište i to kroz kapiju i on ga je snimio. Uopšte ne znam kako se toga setio, pošto je bio zgranut kada je video vepra. Uplašio se da mu je zakolje psa u dvorištu, jer oni to umeju da urade, ali je ovaj vepar ipak bio pitom - kaže Radivoje Rakić, koji je lovac i komšija.

01:09 Divlja svinja šetala po dvorištu

Dodaje da je to bilo oko 14 sati u sred dana.

- U gornjim krajevima ima divljih svinja, ali ovako nisko ne. Do ove godine nikada nismo videli tragove, a ove jesmo, ne samo od divljih svinja, već i od srna. Baš smo supruga i ja bili na njivi i vadili krompir, kad me je pitala čiji su tragovi po zemlji. Bila je srna, i to ne jedna - priča nam Rakić.

Ipak, komšiji nije bilo baš svejedno kada je ugledao vepra i jedva je čekao da on izađe iz dvorišta.

Kurir/B.R.