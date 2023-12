PRAZNIČNI KOLAPS NA GRANICAMA: Kolone vozila čekaju na ulazu i izlazu iz zemlje, a haos tek sledi! Naoružajte se strpljenjem

Proteklog vikenda saobraćaj je bio intenzivniji, a na graničnim prelazima bilo je gužvi, a isti trend prelio se na prvi radni dan! Neradni praznični dani zbog Božića u zemljama Zapadne Evrope, i poslednji radni dani u godini, uvek donose intenzivan saobraćaj, češće zastoje i usporenu vožnju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

Iz AMSS apeluju na vozače da u narednim danima voze pažljivo, sporije, i da se pripreme na praznične gužve.

Na "Horgošu" krcato

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema velikog zadržavanja vozila. Ipak, kako se vidi na AMSS kamerama, na graničnom prelazu "Horgoš" sa Mađarskom je krcato!

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima pri prelasku granice. Na izlazu iz Srbije čeka se oko 30 minuta, a na ulazu u Srbiju oko 60 minuta.

- Podsećamo da je ovom vremenu zadržavanja potrebno dodati i vreme koje se provodi na mađarskim terminalima, a koje u ovim danima pojačanog može biti duže od 120 minuta - navode iz AMSS.

Kako izbeći gužve na granicama

Savet da biste izbegli gužve na graničnim prelazima je da se na vreme informišete o trenutnom stanju na putevima i samim prelazima.

Zbog praznika je uvek povećan intenzitet saobraćaja ka svim zimskim turističkim centrima, i važno je da svi učesnici u saobraćaju prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise.

Takođe, savet i obaveza vozača je da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, oprezna vožnja je neophodna.

Radno vreme graničnih prelaza za praznike

Zbog predstojećih božićnih praznika u Zapadnoj Evropi, ali i Srbiji pojačan je priliv vozila na ulazu u zemlju.

Više od 90 procenata vozila koja su prethodne noći ušla u Srbiji je sa stranim tablicama, a među njima najviše je tranzitnih putnika ka Turskoj, Bugarskoj, Severnoj Makedoniji i Albaniji.

Da bi se praznične gužve na Horgošu smanjile, produženo je radno vreme graničnog prelaza Horgoš 2 koji je do 31. januara otvoren non-stop.

Takođe, granični prelaz Bački Vinogradi - Ašothalom radiće petkom, subotom i nedeljom od 7 do 22 časa, u periodu od 15. decembra ove godine do 16. januara 2024. godine.

Biće produženo i radno vreme graničnih prelaza Bajmok-Bačalmaš, Rastina-Bačsentđerđ.

Kako je saopštio MUP, granični prelaz Bajmok-Bačalmaš radiće petkom, subotom i nedeljom od 7 do 24 časa, u periodu od 15. decembra 2023. do 14. januara 2024. godine.

Prelaz Rastina-Bačsentđerđ, od 21. do 23. decembra ove godine i od 5. do 7. januara 2024. godine, radiće od 7 do 24 časa.