BOŽIĆNA ČAROLIJA U NOVOM SADU! Najmlađi Novosađani mogu da uživaju u vožnji specijalnim autobusom

Najmlađi Novosađani moći se da voze prazničnim, Božićnim autobusom u kojem će biti praznične svećice, ukrasi, kao i edukativna i interaktivna predstava u kojoj će moći da učestvuju sva dečica koja su dobila kartu za ovu prazničnu avanturu na točkovima.

Karte su besplatne, a obezbedio ih je Grad Novi Sad.

foto: Grad Novi Sad

Mali predah radi proslave Božića u krugu porodice biće napravljen sutra, 7. januara, ali vožnja se nastavlja već od ponedeljka pa sve do 12. januara.

Početna stanica je Autobuska stanica, zatim se ruta nastavlja od Bulevara Oslobođenja do Futoške pijace, zatim do centra pa do Bulevara Mihajla Pupina, Žarka Zrenjanina do Urbisa, desno Bulevarom Cara Lazara do Promenade, potom Bulevarom Oslobođenja do Autobuske stanice.

Kurir.rs