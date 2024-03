"TRKA DO JUNAKA" Nesvakidašnje nadmetanje u Banji Koviljači: Od Bibine plaže do vrha Gučeva

"Trka do junaka" naziv je planinske trke koju organizuje etno-selo "Sunčana reka" iz Banje Koviljače. Očekuje se da će učestvovati veliki broj takmičara, da ova trka postane tradicionalna i još jedan vid podsećanja na heroje koji su pali na legendarnom Gučevu u jesen 1914. tokom "Bitke iznad oblaka", jedne od najtežih u Velikom ratu.

Prema rečima organizatora staza je zahtevna i teška, duga 13 kilometara, a trči se od "Bibine plaže" na obali Drine, sa 128 metara nadmorske visine (mnv), pa do spomenika na vrhu Gučeva, na 779 mnv. Posle dolaska do spomen-kosturnice sledi povratak do "Šotrine plaže" na "Sunčanoj reci" gde će biti cilj "Trke do junaka".

foto: Kurir/T.I.

Za najuspešnije učesnike u muškoj i ženskoj konkurenciji predviđene su vredne nagrade, pobednici će dobiti 300 evra i vikend za dve osobe u "Sunčanoj reci", drugoplasirani 200 evra i pun pansion za dve osobe, a 100 evra i noćenje za dve osobe predviđeni su za treće mesto, saopštio je Zoran Mirković, direktor etno-sela "Sunčana reka".

Promoter "Trke do junaka" je Jovica Spajić, ultramaratonac, pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice, inače, pobednik ovogodišnje ultramaratonske trke "Yukon arctic ultra" duge 483 kilometara, najtežem u najhladnijem svetskom ultramaratonu, održane u Kanadi na temperaturi koja je padala i do 50 stepeni ispod nule. Promoter "Trke do junaka" je i nekada sjajni loznički bokser i trener Milinko Kuzmanović.

foto: Kurir/T.I.

Za "Trku do junaka" već ima interesovanja, prijavljen je veliki broj takmičara, a početak ovog nadmetanja je 6. aprila, u deset časova. Organizator očekuje da će ovo nadmetanje narednih godina privlačiti učesnike ne samo iz regiona već i čitave Evrope.

Kurir.rs/T.I.