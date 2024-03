OVAJ MINUS SE NE ŠALI, POLA SRBIJE JUTROS ISPOD NULE! Ali skače na +19! Gradovi hladniji od Crnog vrha a na ove 2 muke žale se svi

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Ujutru slab prizemni mraz.

Vetar slab do umeren severozapadni, na istoku Srbije i u planinskim predelima sredinom dana povremeno i jak. Najniža temperatura od minus tri do pet, a najviša od 15 do 19, navodi se u vremenskoj prognozi.

U Beogradu pretežno sunčano i toplije uz slab do umeren severozapadni vetar. Ujutru slab prizemni mraz. Najniža temperatura od nula do četiri, a najviša dnevna oko 18.

foto: RHMZ Printscreen

RHMZ se oglasio ranom zorom najavljujući jutarnje mrazeve u ovom i danima pred nama, uz posebno upozorenje voćarima.

foto: RHMZ Printscreen

RHMZ je objavio i biometeorološku prognozu a na udaru ovog vremena su pre svih srčani bolesnici. Tegobe su glavobolja i nesanica.

foto: RHMZ Printscreen

Kad je reč o jutrošnjim temperaturama izmerenim u 6 sati, stvari stoje ovako:

foto: RHMZ Printscreen

Prognoza za narednih 5 dana

foto: RHMZ Printscreen

Kurir.rs/SĐP/Beta/RHMZ

Bonus video:

01:18 BIĆE SNEGA U MARTU, ALI SAMO U OVIM PREDELIMA Meteorolog najavio zahlađenje: Srednji datum za POSLEDNJI SNEG je 21. mart