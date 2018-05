EXIT pravi globalnu turneju u Njujorku, Londonu, Moskvi i drugim svetskim metropolama!

Nakon što je po drugi put u ovoj deceniji proglašen najboljim velikim evropskim festivalom, EXIT se ove godine otisnuo na najveću promotivnu turneju do sada. Exitova turneja ovog proleća obilazi vodeće klubove najvećih gradova sveta kao što su Njujork, London, Moskva, Rim i Amsterdam, ali i regionalne centre kao što su Beograd, Ljubljana, Sarajevo, Kragujevac i naravno Novi Sad. Na njoj će nastupiti preko 70 izvođača za publiku od više desetina hiljada posetilaca uz višestruko veći domet u međunarodnim, regionalnim i domaćim medijima. EXIT ove godine kroz svoju muzičku platformu No Sleep sarađuje sa klubovima koji su praktično zaštitni simboli noćnog života ovih metropola.

Prva u nizu ovogodišnjih žurki krenula je pravo sa Petrovaradinske tvrđave gde je nastupila ruska producentkinja Dasha Redkina, a već na idućoj stanici turneje EXIT je prvi put prešao i Atlantik! EXIT je 28. aprila napravio žurku u najvećem američkom gradu Njujorku na dve bine gde su nastupali Kangding Ray, Follakzoid, John Selway i brojni drugi, među kojima i naše međunarodno priznate tehno zvezde Tijana T i Lag. Večeras, 11. maja, epicentar dešavanja je u Srbiji, jer će članovi najznačajnijeg moskovskog umetničkog kolektiva nastupiti u Beogradu. Natasha Abelle i Ranishe Niyak u Beograd dolaze na čelu moskovske ekspedicije, a dočekaće ih Stevie Whisper, te dva "live" dueta, Tapan i Stepniak.

EXIT karavan 17. maja seli se u večni grad Rim na žurku čiji je podnaslov No Sleep Roma, po famoznoj bini No Sleep Novi Sad koja na EXIT već godinama unazad dovodi najuzbudljivije svetske klubove. Nema spavanja, jer već sledećeg dana, 18. maja, EXIT festival ima priliku da se predstavi u jednom od najsenzacionalnijih i najneobičnijih objekata na svetu! Naime, u Amsterdamu je nedavno izgrađen hotel i klub The Crane Faralda koji važi za favorita kraljevskih porodica, VIP gostiju i DJ zvezda poput Skrillexa koji u njemu redovno odsedaju. Tri autentično opremljena apartmana nalaze se u masivnom lučkom kranu koji ima svoj klub koji funkcioniše samo na pozivnice! Žurka u hotelu biće prenošena direktno za stotine hiljada fanova na Fejsbuku, a EXIT će se tako naći među svetski poznatim brendovima koji su tamo organizovali događaje.

Nastavak turneje EXIT vodi 26. maja u London u pravu instituciju britanske prestonice bez koje ovaj grad ne bi bio isti, a u kome će Ellen Allien, Bjarki, Henning Baer, ali i naša Tijana T imati priliku da predstave naš najveći festival! Veliko finale globalne EXIT turneje zakazano je za 16. jun u Moskvi, gde će se naš najveći festival predstaviti na samom početku Svetskog prvenstva u fudbalu!

Kultna bina EXIT festivala, No Sleep Novi Sad, iz godine u godinu dovodi najpoznatije svetske klubove na Petrovaradinsku tvrđavu. Ovogodišnji klubovi partneri popularne tehno bine jesu Fabric iz Londona, poznati kolektiv The Bunker iz Njujorka, zatim njihovi ruski pandani Arma17 iz Moskve, kao i tehno hram Rima klub Goa.

EXIT festival biće održan od 12. do 15. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i predstaviće neke od najtraženijih svetskih zvezda kao što su Migos, Grace Jones, David Guetta, Martin Garrix, Ziggy Marley, Fever Ray, LP, Alice Merton, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens, Ben Klock, Dog Eat Dog, Slaves, Jax Jones, Carl Craig, Tale of Us, Sevdaliza, Idles, Burak Yeter, Madball, Brujeria, Mahmut Orhan, Ofenbach, Slapshot, Asphyx, Bombers i mnoge druge. U toku je omiljena 4+1 akcija ljubitelja festivala koja podrazumeva da društvo kupovinom četiri ulaznice, petu dobija na poklon! Ulaznice po promotivnoj ceni za 6.990 dinara prodaju se onlajn putem sajta exitfest.org , kao i direktno u mreži Gigs Tix , a na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i opcije za smeštaj i prevoz do EXIT festivala.

( Promo tekst - Foto: Promo )

Kurir

Autor: Kurir