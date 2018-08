VEČERAS POČINJE SEA DANCE: Veliko otvaranje uz muzičku ikonu Nile Rodgersa i Lost Frequencies!

Sve je spremno za početak petog, jubilarnog Sea Dance festivala čije će kapije biti otvorene večeras od 19h za program sve do nedelje ujutro. Prvi posetioci pristigli su u kamp, kao i na prelepu plažu Buljarica kod Budve, a ljubitelji odličnog provoda već uživaju uz more u velikoj završnici letnje festivalske sezone koja će, prikladno, proći u znaku toplog i sunčanog vremena!

Program prve večeri, 30. avgusta, na glavnoj bini Main Stage Powered by Turistička organizacija Budva počinje oko 20 sati, a na novoj festivalskoj lokaciji nastupiće beogradski kantautor Marko Louis, kao i jedan od najvećih rok bendova u regionu Van Gogh. Glavna zvezda večeri, jedan od najvećih producenata svih vremena Nile Rodgers i njegov bend Chic izaći će na binu nešto nakon 23h i razgaliti publiku uz najveće svetske hitove poput “Le Freak”, “Get Lucky”, “I Want Your Love”, “We Are Family”, “Let’s Dance". Tu se žurka velikog otvaranja festivala ne završava. Nakon ponoći stiže belgijska superzvezda Lost Frequencies sa planetarnim hitovima “Crazy”, “Beautiful life”, “Reality”, “Are You With Me”, a odmah za njim kormilo će preuzeti vlasnik megahita “Tuesday”, turska DJ zvezda Burak Yeter. Nastup koji će se pamtiti pripremio je i splitski hip-hoper Vojko V koji će zarolati rime oko 4 sata ujutro, a publika će prve zrake sunca dočekati uz još jednog hip-hop genijalca Kreša Bengalku i kotorski tandem, domaćine festivala Who See. Vatreno će biti iste večeri i na drugoj bini, gde će uz regionalna i domaća klupska imena, nastupiti magovi francuske techno scene – sjajni Shlømo, Antigone, i Francois X koji će u velikom maniru staviti tačku na prvu festivalsku noć.

Na ovogodišnjem festivalu očekuju nas brojni izvođači, među kojima su i Nina Kraviz, Dimitri Vegas&Like Mike, Paul Kalkbrenner, Alice Merton, Bajaga i Instruktori, Rambo Amadeus, Filatov&Karas, Hladno pivo, Bassivity Sound System, Marko Nastić, Sajsi MC, Dax J, Eagles&Butterflies, Sofia Rodina i mnogi drugi, ali i drugi nemuzički sadržaji, a satnica samo sa muzičkim programom dostupna je na sajtu festivala.

Trodnevnu ulaznicu za Sea Dance moguće je kupiti na kapijama festivala po redovnoj festivalskoj ceni od 40 evra. Cena dnevnih ulaznica iznosiće 20 eura po danu, a ulaznica za kamp koštaće 30 evra.

Vremenske prilike idealne

Najpoznatiji servisi koji se bave meteorološkom prognozom saglasni su u jednom – od 30. avgusta do 1. septembra posetioce Sea Dance festivala očekuje toplo i sunčano vreme bez padavina, savršeno za uživanje u nastupima najvećih muzičkih zvezda tokom festivalskih dana i noći.

Sve informacije o programu ovogodišnjeg festivala, satnicu, mapu i detalje o petom Sea Danceu moguće je naći na sajtu www.seadancefestival.me.

Sea Dance deo zelenih festivala

Sea Dance festival pridružio se porodici „zelenih“ festivala u Crnoj Gori učešćem u kampanji UNDP-a i Ministarstva održivog razvoja i turizma ,,Smanji svoj karbonski otisak. Jazz on, Greenly”. Zeleni muzički festivali širom Evrope postaju norma i radi se na stvaranju ekološki održive festivalske industrije. Cilj je smanjiti količinu otpada u festivalskim kampovima, postići visoku stopu recikliranja otpada, podići svest i nivo znanja o klimatskim promenama i zaštiti životne sredine i promovisati zelene vidove transporta.

