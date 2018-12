ДOČEK U NOVOM SADU - JEDINSTVEN U EVROPI: Otkrivamo ko će vas večeras zabavljati

Predstavljajući dva računanja vremena, dva kalendara, dva programska koncepta, spajajući popularnu i elitnu kulturu, Novi Sad proslavlja bogatstvo različitosti kroz jedinstveni koncept „Дoček“.

Dok će se proslava 31. decembra odvijati tokom celog dana, samo na otvorenom, na pet lokacija u centru grada, Дoček 7527. biće realizovan u večernjim satima, isključivo u zatvorenim prostorima, širom grada na više od 40 lokacija.

Publika će 13. januara biti deo događaja u sklopu kojih će velika umetnička imena domaće i svetske scene nastupiti u neočekivanim i zanimljivim prostorima. Novi Sad će tokom jedne večeri biti domaćin predstavnicima različitih i raznolikih muzičkih pravaca, te će tako 13. januara klasična i duhovna muzika, rok, elektronska, pop, pank, rege, hip hop i „world music“ upotpuniti proslavu drugog Dočeka u gradu i opravdati epitet jedinstvenog koncepta po kojem je Novi Sad prepoznatljiv.

Kao malo koji grad u Evropi, buduća Evropska prestonica kulture predstaviće najveće virtuoze violine današnjice. Roman Simonović, solista Londonske filharmonije nastupaće u Sinagogi, dok će čuveni Robi Lakatoš u Srpskom narodnom pozorištu predstaviti najznačajnije improvizacije u kojima kombinuje džez, klasičnu muziku i mađarsku romsku muziku. U najstarijem nacionalnom teatru najmlađima će premijerno biti izvedena opera za decu „Baš čelik”, prema motivima jedne od najpoznatijih srpskih bajki, a trupi „Visoko C” priključiće se i glumica Jovana Balašević.

Partibrejkersi, bend koji već gotovo 40 godina živi na srpskoj sceni, zajedno sa Ritmom nereda, koji slavi 30 godina postojanja nastupiće u maloj sali Spensa. Pridružiće se im se i sastav koji stiže iz Atine, Planet of Zeus, kog karakterišu elektronski zvuk i energični nastupi, a koji je trenutno jedan od vodećih bendova u Grčkoj.

Na repertoaru Дočeka 7527. naći će se i ime dive moćnog glasa Lene Kovačević, miljenice domaće publike, dok će Sana Garić, talentovana umetnica sugestivnog ženskog vokala, dopreti u duše publike, noseći je u vanvremenske prostore. Scena Novosadskog pozorišta biće rezervisana za Đorđa Miljenovića (Skaj Vikler), Šamrok bar ugostiće „Nemesis“ – ženski death metal bend, dok će „Bitipatibi“ u prepoznatljivom indi maniru oduševiti publiku u Kulturnom centru Novog Sada.

Ove godine, elektronsku eksperimentalnu muziku predstavljaju Second dream: Sloxxx b2b Benjamin Fehr (Nemačka), a publika će moći da ih čuje na mestu koje je duša starosedelaca ovih prostora i koja ih vekovima ujedinjuje, u Matici srpskoj. U Hali 4 Novosadskog sajma na „Back to the roots“ zabavi nastupaju velike svetske trance zvezde: live actovi Etnica & Pleiadians (Italija/Španija), kao i live act E-mantra (Rumunija) i DJ Adept (Rusija).

Prepoznatljive vojvođanske hitove Baneta Krstića i Garavog sokaka slušaćemo u maloj Sali Srpskog narodnog pozorišta, dok će u Osnovnoj školi „Petefi Šandor“ nastupiti legendarno „Atomsko sklonište“.

Novim Sadom proneće se i rege ritam jer će čuveni Del arno bend nastupiti takođe u sklopu Дočeka 7527. Istim povodom, publici će najlepše želje poželeti i jedan od najboljih beogradskih bendova Zemlja gruva koji će nastupiti u kulturnoj stanici Svilara.

Ovim povodom, slušaćemo i koncert duhovne horske muzike „Iznad istoka i zapada“ specifičnom po kombinaciji duhovnih tekstova i rok aranžmana, a uživaćemo i uz Sanju Ilića i Balkaniku. Uz Kabare Bre i njihov cirkuski performans na Spensu, i uz još mnogo umetnika koji će upotpuniti proslavu, ovo je samo deo programa koji nas 13. januara u Novom Sadu čeka na Дočeku 7527. godine.

Još samo nekoliko dana deli nas od prvog novogodišnjeg slavlja u sklopu Дočeka kada će na Trgu slobode sa publikom pevati Manjifiko, dr Nele Karajlić i di džejevi Filatov i Karas (Rusija). Trg republike rezervisan je za obožavaoce benda Irie FM, dok će Svilaru pokrenuti džez aranžmani poljskog muzičara Pjotra Damasjeviča koji će nastupiti uz trupu Ludifico u okviru džez performansa „Susret“.

Mjuzikl za decu „Bah jezdi na kamili“ oduševiće najmlađe jer će ih povesti na putovanje kroz vreme uz poznatog kompozitora, a internacionalnoj trupi mladih umetnika iz SAD i Kine na sceni u kulturnoj stanici Eđšeg pridružiće se i novosadski mališani. Mjuzikl se realizuje u saradnji GIPAK akademije mladih iz SAD-a i Fondacije „Novi Sad 2021“. Sadržajan program za decu 31. decembra tokom dana u Dunavskom parku uz Deda Mraza, Kreativni M Kutak, Dečiji hor „Vrapčići“, maskenbal i najluđu novogodišnju žurku biće sjajan povod da se roditelji i mališani druže i uživaju očekujući Novu godinu…

Oba dočeka budući su termini ceremonija svečanog otvaranja i zatvaranja 2021. godine, godine u kojoj Novi Sad nosi titulu Evropske prestonice kulture.

