INTERESOVANJE ZA EXIT VEĆE NEGO IKADA: Stiže 30% više stranih gostiju, kapacitet proširen

Za ovogodišnji EXIT festival vlada najveća potražnja u njegovoj devetnaestogodišnjoj istoriji. Iako su i proteklih nekoliko godina bili rušeni dotadašnji rekordi posete, već sada je izvesno da će ove godine i oni biti nadmašeni. Novosadski hoteli su već nedeljama rasprodati, dok je ograničena količina smeštaja ostala samo u EXIT kampu i privatnim apartmanima. Na Petrovaradinskoj tvrđavi se uveliko obavljaju radovi na podizanju oko 40 bina i zona širom festivalskog prostora, čiji će kapacitet ove godine biti dodatno proširen. Prvi gosti iz preko 90 zemalja sveta u Novi Sad dolaze već početkom jula, a upravo broj inostranih gostiju beleži najveći rast, pa će ih u Novom Sadu biti najmanje 30% više nego prethodne, takođe izrazito uspešne godine. Osnivač Exita, Dušan Kovačević, kaže da je festival već godinama u konstantom rastu, ali da se ovo izdanje dodatno izdvaja od prethodnih: "Gotovo svakodnevno stižu pohvale iz celog sveta za ovogodišnji muzički program, sastavljen od nekih od vodećih svetskih zvezda rokenrola, elektronske muzike, hip hopa i drugih muzičkih pravaca, čiji hitovi zajedno broje više desetina milijardi pregleda” i dodaje: "Uskoro gasimo prodaju na pojedinim inostranim tržištima, jer se kapacitet brzo puni, a želimo da finalne serije ulaznica zadržimo za našu domaću i regionalnu publiku, koja je uvek zvezda festivala iznad svih drugih".

Omiljena EXIT akcija "4+1", prošle nedelje je prvi put kompletno rasprodata pre finalnog roka, a visoko interesovanje vlada i za jednodnevne EXIT ulaznice, čija se cena već tri puta automatski dizala zbog rasprodaje celih serija ulaznica po unapred utvrđenim cenama. Prvi put u istoriji prednjači prvi dan, odnosno veliko otvaranje festivala, koji ove godine nosi naziv OPENS Day u čast titule Novog Sada koji je Omladinska prestonice Evrope za 2019. godinu. Veliko interesovanje nije iznenađujuće, imajući u vidu da će u četvrtak 4. jula da nastupi jedan od najznačajnijih rok bendova svih vremena The Cure i po mnogima najpopularniji svetski DJ Carl Cox, a cena ulaznice je i dalje povoljnih 3.390 dinara! Za ostale večeri festivala, cene se kreću od 2.690 dinara pa naviše, a korekcija svih cena stiže najkasnije 14. juna, iako su pojedini dani već po automatizmu prešli na nove cene. Četvorodnevne ulaznice za EXIT trenutno su u prodaji po ceni od 6.990 dinara, što je i dalje čak 45% uštede, i to najkasnije do 21. juna u odnosu na onu koja će one poslednje kupce sačekati na festivalskim kapijama. Sve ove ulaznice dostupne su putem sajta www.exitfest.org, te u prodajnoj mreži Gigstix širom Srbije.

Iako su novosadski hoteli rasprodati, svima koji planiraju da se upute na festival na raspolaganju su preostali privatni apartmani, kao i smeštaj u zvaničnom EXIT kampu na Štrandu, čuvenom kao najlepša plaža na Dunavu. Kamp će biti otvoren u periodu od 2. do 9. jula, a posetioci za cenu od samo 3.000 dinara pored narukvice za boravak u kampu, mogu da uživaju uz brojne sportske i zabavne sadržaje, kako u samom kampu, tako i odmah pored, na gradskom kupalištu. Kamp ima svoju recepciju i prodavnicu kamperske opreme, kao i zatvorene tuševe sa toplom vodom, toalete, lavaboe, te raznovrsnu ponudu hrane i pića, ali i bitne detalje kao što su stanice za punjenje elektronskih uređaja, besplatan wi-fi i brojne druge pogodnosti. Tu je i opcija za tzv. glamping, što je izvedenica od reči glamurozno kampovanje, uz koje se na korišćenje dobijaju prelepi šatori za dve, tri ili čak četiri osobe sa pravim udobnim krevetima i posteljinom, ali i sprovedenom strujom. Pored kampa, na raspolaganju su i još malobrojne opcije hotelskog smeštaja koje se mogu pronaći na zvaničnom sajtu EXIT festivala.

Na ovogodišnjem izdanju EXIT festivala nastupiće heroji nekoliko generacija, ali i vodeće svetske zvezde raznih muzičkih žanrova, od rokenrola, panka, metala, popa, hip-hopa i praktično svih stilova elektronske muzike, pa sve do raznih stilova latino, rege i druge svetske i domaće muzike. Udarne zvezde, tzv. hedlajneri, ove godine se broje u desetinama, a izdvajaju se The Cure, Greta Van Fleet, The Chainsmokers, DJ Snake, Carl Cox, Skepta, Amelie Lens, Paul Kalkbrenner, Dimitri Vegas & Like Mike, Peggy Gou, Solomun, Tom Walker, IAMDDB, Jeff Mills, Chase & Status RTRN II Jungle, White Chapel, Desiigner, Maceo Plex, The Selecter, Charlotte De Witte, Lee Burridge, Lost Frequencies, Sofi Tukker, Tale of Us, Boris Brejcha, Dax J, I Hate Models, Giorgia Angiuli, DVS1, Blawan, te stotine drugih.

