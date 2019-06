JOŠ SEDAM DANA DO EXITA: Idealna prognoza za najbolju zabavu na tvrđavi i peščanoj plaži u kampu!

EXIT festival počinje za svega sedam dana, a posetioce koji u Novi Sad stižu iz svih krajeva sveta očekuje i sjajna vremenska prognoza! Tokom festivala koji počinje u četvrtak, 4. jula i traje četiri dana i noći sve do ponedeljka ujutro, očekuje se sunčano i vedro vreme bez padavina. Da uslovi budu idealni pobrinuće se i dnevne temperature od oko 30 stepeni celzijusa, dok se očekuju tople i ugodne noći sa prosečnom temperaturom iznad 20 stepeni! Za sve one koji u Novi Sad stižu već u utorak 2. jula, biće otvorena i recepcija zvaničnog EXIT kampa koji se nalazi na najlepšoj peščanoj plaži na Dunavu, čuvenom novosadskom kupalištu Štrand, koje pored brojih sadržaja u kampu nudi i brojne druge odmah pored. Udaljen svega 20 minuta hoda od festivala, te isto toliko od centra grada, EXIT kamp predstavlja jedinstveno iskustvo o kojem svake godine pričaju ljudi iz celog sveta. Druženje sa festivalskim fanovima iz svih krajeva planete, spavanje pod vedrim nebom, celodnevno kupanje i obilje dobre muzike, samo su neka od zadovoljstava koja boravak u festivalskom kampu čine nezamenljivim iskustvom.

Pored toga što se otvara pre festivala, EXIT kamp goste prima punih nedelju dana, sve do 9. jula zbog čega ga mnogi nazivaju pravim mini-letovanjem na peščanoj plaži, ali po ceni od svega 3.000 dinara po osobi, i to za svih sedam dana! Pored standardne ponude, koja obuhvata mesto u kampu, posetioci mogu na licu mesta da kupe kampersku opremu ili da iznajme luks šatore sa krevetima i strujnim priključcima za takozvani glamping, odnosno glamurozno kampovanje! Kao i svake godine Foodland će ponuditi širok spektar proizvoda. Pored garantovanog mesta, posetiocima EXIT kampa biće obezbeđeni i zatvoreni tuševi sa toplom vodom, toaleti, lavaboi, raznovrsna ponuda hrane i pića, stanica za punjenje elektronskih uređaja, brojni kreativni sadržaji, dok će o njima brinuti osoblje recepcije, stjuarti i volonteri.

Kamperi će moći da se relaksiraju u Chill Out zoni gde će zagrevanje za festival da počne već u toku dana uz senzaciju na četiri točka, DJ dvojac DE:MO, a posetioce očekuju i prateći sadržaji u vidu stonog fudbala i mesta za opuštanje. EXIT Tribe boje biće predstavljene i u okviru Rest and Recharge Chill Out zone, indijanskog šatora sa paletama za opuštanje, lejzi begovima, i pristupom wi-fi mreži, a u okviru ove zone, radiće se i privremene tetovaže. Tu je i Insta Photo Machine, mini foto kiosk, koji predstavlja jedinstvenu mašinu najnovije generacije koja za svega desetak sekundi štampa polaroid fotografije na licu mesta. Kamperi će moći da se odmore i u okviru druge chill out zone, smeštene ispod raskošnih krošnji koja će ponuditi posetiocima kamion zabave sa laganom muzikom. Svi ljubitelji fizičkih aktivnosti moći će da pokrenu novi dan na obali Dunava uz časove joge, a EXIT je obezbedio i emocionalnu i psihološku podršku za sve mlade ljude kojima je savremeno društvo izazov sa kojim se teško hvataju u koštac.

Najpovoljnije cene za kamp, preostale EXIT ulaznice brzo nestaju!

Na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org, u ponudi su i paketi koji pored ulaznica, sadrže i prevoz, i smeštaj, među kojima i mini letovanje za samo 3.000 dinara od 2. do čak 9. jula u EXIT kampu na Štrandu, najlepšoj peščanoj plaži na Dunavu! U prodaji su poslednje, vrlo ograničene serije ulaznica, četvorodnevne po ceni od 7.490 dinara, ili već od 2.790 dinara za jednodnevne ulaznice, a dostupne su putem exitfest.org.

