12. WEEKEND MEDIA FESTIVAL: Saznali smo kakva će biti predsednička kampanja, koje glave prodaju naslovne strane i zašto sve mora da počne i završi sa folkom

Veliki interes privukao je panel „Ko to tamo peva?“: Novi talas muzičkih trendova u regionu, a po prvi put dodijeljena je i nagrada za najboljeg političkog PR-a. Megafon 2019. otišao je u ruke Marka Milića iz Kancelarije predsednika Vlade.

foto: Promo

„Nikad se nisam bojala, pevala sam pesme koje niko ne bi pevao“, poručila je Severina Kojić na jednom od najposjećenijih panela „Ko to tamo peva“: Novi talas muzičkih trendova u regionu na kojem se raspravljalo o novom muzičkom žanru, kombinaciji folka i hip-hopa, koji je pokorio celu regiju. Uz Severinu, na panelu su učestvovali i Tonči Huljić, Relja Milanković Reksona i Stefan Đurić Rasta. "Postoji samo jedno generalno pravilo, da na početku i na kraju sve završi na nečemu što zovemo folk. Možemo se mi s time sprdati, ali postoji nešto što je zapisano u DNK ovih prostora", rekao je Huljić i zaključio kako ljudi u Srbiji žive za muziku, a u Hrvatskoj žele da žive od muzike.

foto: Promo

Najveći hrvatski komunikacijski stručnjaci i politički novinari raspravljali su šta očekuju od predsedničkih izbora na panelu „Svi predsjednikovi ljudi“. Andrija Jarak istaknuo je da bi ovo mogla biti najdosadnija kampanja do sada i da postoje četiri teme koje pale Hrvate, a to su partizani, ustaše, mito i korupcija. Nakon panela dodeljen je ‘Megafon 2019.’ za najboljeg hrvatskog političkog PR-a, a nagradu je dobio Marko Milić iz Kancelarije predsednika Vlade.

foto: Promo

Na jednom od prvih panela, „Panic At The Disco“: Mediji, javni sektor i kultura raspravljalo se o Rijeci koja je odabrana kao Europska prestolnica kulture 2020. godine. „Ovaj projekt je skup, velik i vidljiv pa će imati efekta na sve, pa čak i na brodogradnju“, rekao je Ivan Šarar, nečelnik za kulturu grada Rijeke.

foto: Promo

Šta je dobra naslovna strana i zašto je važna raspravljali su glavni urednici firmi iz Hrvatske Goran Gavranović, Slovenije - Robert Botteri i Srbije - Veljko Lalić na panelu „Dobra naslovnica je dobra naslovnica“. Botteri je istakao da na naslovnicama u Sloveniji najviše interesovanja izazivaju Tito, Hitler i Žižek. „Dobra naslovnica jednom nedeljniku može povećati prodaju za 50 posto. U dnevnom listu poput 24 sata, naslovnica povećava prodaju za 5 ili 10 posto, a nekada je to bilo i do 30", otkrio je glavni urednik 24 sata Goran Gavranović.

foto: Promo

Na ovogodišnji Weekend došao je i AJ Coyne, kreativac australijskog ogranka BBDO-a koji je na predavanju „How Creativity can save our wildlife“ predstavio projekt the „Lions Share“, inicijativu koja za cilj ima da podstakne brendove koji se reklamiraju koristeći životinje da ulože u njihovu zaštitu. Do sada je prikupljeno 16 miliona dolara, a Coyne se nada da će dostići cilj od 100 miliona.

Dvije trećine dece koja trenutno idu u osnovnu školu radiće poslove koji danas ne postoje, zaključeno je na panelu „Digital Challengers“. Da ne treba strahovati od robota jer ćemo s robotizacijom zarađivati isto ili više s više slobodnog vremena i imati kvalitetniji život istakli su učesnici Joško Mrndže (Google), Željko Kukurin (Valamar Riviera), Milan Mirjanič (McKinsey) i Andrej Grubišić (Grubišić i partneri). „Naša priča o digitalizaciji znači da danas iz Upravne zgrade u Poreču radimo prodaju od 100 miliona evra ili 45 posto ukupne prodaje Valamara i komuniciramo s milionima gostiju iz celog sveta. Verujem da su prilike za digitalizaciju u hotelijerstvu i industriji putovanja enormne“, dodao je Kukurin.

foto: Promo

Početak prvog dana festivala obeležio je i prvi video prenos s drona na 5G mreži u ovom delu Evrope uspostavljen između Rovinja i prvog 5G ostrva u Hrvatskoj – ostrva Krka. U glavnu dvoranu Weekenda uključen je live prenos leta dronom iznad Krka, a publici se s Krka na 5G mreži obratio i Srđan Kovačević, izvršni direktor startupa Orqa. Testiranje je izvedeno na živoj 5G mreži, čime je Hrvatski Telekom prikazao kako će izgledati budućnost tehnologije.

foto: Promo

FOX Networks Group Hrvatska na ovogodišnjem Weekend Media Festivalu organizovala je izložbu pod nazivom „National Geographic: Women - A century of change“, kojom slavi snažne, hrabre i istrajne žene svih svetskih kultura i naroda.

Promo tekst

Kurir