SPEKTAKL U RASPRODATOM HANGARU PRVE NOĆI NO SLEEP FESTIVALA: Večeras stiže moćni duo Bicep!

Drugo izdanje No Sleep Festivala koji se u produkciji EXIT tima ovog vikenda održava na 11 lokacija širom Beograda, došlo je do polovine svog 48-časovnog formata. Apsolutni vrhunac prve noći i dana tokom kojih je nastupilo više desetina izvođača, publika je doživela u kompletno rasprodatom Glavnom Hangaru u Luci Beograd gde je zvezda večeri očekivano bila Amelie Lens! Miljenica domaće publike okupila je skoro 7.000 posetilaca, od kojih je gotovo njih pola u Beograd došlo iz oko 40 zemalja sveta! Sa njom su još nastupale tehno zvezde nove generacije, rezident berlinskog kluba Berghain Kobosil, ali i nova belgijska zvezda Farrago, kao i popularni duo Joyhauser čiji hitovi odjekuju najvećim festivalskim pozornicama proteklih godinu dana. Domaću podršku pružila je Sugar Lobby, a nastupe u Luci Beograd pratila je produkcija rezervisana samo za najveće svetske festivale elektronske muzike! Jak tempo nastavlja se i večeras uz proslavu 20 godina legendarnog britanskog kluba fabric na centralnoj festivalskoj lokaciji, gde prvi put u Srbiji gostuje hit duo Bicep u izvornom DJ formatu, ali i udarni duo Afterlife etikete Mind Against, kao i dansko-ruska zvezda Anastasia Kristensen, i rezidenti londonskog kluba Anna Wall i Terry Francis! Ulaznice su dostupne na svim blagajnama mreže Gigstix, dok će na ulazu biti ostavljen organičen broj po ceni višoj od trenutne pretprodajne.

Pored glavne lokacije, No Sleep atmosfera obuzela je i klubove Drugstore, 20/44, half, Mladost, Gadost, Gajba, Taman, Dot, Yugovynil i brojne druge, dok je tokom dana održan i prvi deo No Sleep konferencije koji je okupio vodeće stručnjake muzičke i drugih industrija. Drugstore je sinoć ugostio vatrenu hip-hop žurku uz nove zvezde trap scene, među kojima je trenutno najpopularniji mladi hitmejker na Balkanu Klinac, kojem se za ovu priliku specijalno pridružio kolektiv njegove izdavačke kuće Apollo. Publiku je svojim nastupom osvojio još jedan Apollo misionar, osiječki treper u usponu Z++, kao i mladi DJ trio FAM kojem se publika pridružila u horskom pevanju nove rap himne “Ide gas”! Završnicu ove trap rapsodije u klubu Drugstore izveo je omiljeni partimejkerski kolektiv iz Novog Sada, Cake Boys. Nastavak provoda u klubu Drugstore bio je u znaku sirovog techno zvuka, jer su za aftere bili zaduženi berlinska techno senzacija VTSS, ali i vodeći regionalni producenti u b2b setu, Lag i Forest People, kao i Human Rias.

Paralelno sa muzičkim programom, u prostoru Marsh Open Space u Cetinjskoj 15 održan je prvi deo muzičke konferencije sa više panel diskusija. U okviru „No Sleep Exclusive talks“ o svojim iskustvima u muzičkoj industriji govorio je agent vodećih elektronskih zvezda Roman Trystram, a o ulozi trepa kao nove kontra-kulture govorili su predvodnici novog trep talasa Klinac, Yungkulovski, FAM! O uticaju festivala na lokalne ekonomije i imidž diskutovali su direktor Turističke organizacije Beograda Miodrag Popović, Lana Borić iz Sonus festivala, Ljiljana Čerović iz Turističke organizacije Srbije i predsednik upravnog odbora EXIT fondacije Ivan Petrović. Među učesnicima panela na temu Exitove „Stay Clean“ kampanje o štetnosti upotrebe narkotika bio je i Marko Pavlović iz Ministarstva zdravlja, a odgovor na pitanje koliko je teško biti žena u muzičkoj industriji na Balkanu prisutni su mogli da čuju od Ane Đurić iz benda Zemlja gruva, muzičarke Sane Garić i Maje Starčević iz EXIT tima.

Centralni spektakl i večeras je rezervisan za Luku Beograd i Glavni Hangar, gde će čitava atmosfera proći u znaku proslave 20 godina legendarnog britanskog kluba fabric, te će u to ime da nastupe Bicep DJ set, Mind Against, Anastasia Kristensen, Anna Wall i Terry Francis. U kultnom klubu Drugstore za afterparty pobrinuće se vedeta poznatih All Day I Dream žurki YokoO, kao i Bokee i Popi Divine. U half stižu dobro poznata imena među kojima su Djedjotronic, Chorbika b2b Bagheera i drugi, dok se zarazni setovi očekuju i u klubovima 20/44, Mladost, Gadost, Gajba, Taman, Dot i Yugovinyl.

Današnji dan rezervisan je i za drugi deo No Sleep konferencije, u prostoru Marsh Open Space u Cetinjskoj 15, kada će o svojim iskustvima u okviru poznatog kluba fabric i njegovog jubileja govoriti Anna Wall, Terry Francis i Judy Griffith, a celokupan program i satnica konferencije dostupni su na ovom linku, dok je ulaz na konferenciju slobodan za sve.

