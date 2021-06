Nova receptura dobro poznatog osvežavajućeg napitka sa nula šećera i kalorija

Verujemo da nju dobro poznajete. Ona je osvežavajuća, sa nula šećera i kalorija, ali sada novog ukusa i u novom elegantnom dizajnu ambalaže. Ona vam pruža mogućnost izbora i ohrabruje da sami donesete odluku.

foto: Promo

Novi dan pred nas često stavlja razne izbore, a da bismo došli do pravih odluka moramo da se upustimo i probamo različite stvari, kako bismo bili sigurni šta je ono što je najbolje za nas. Ne moraju svi izbori biti teški, postoje i oni koji nam zadaju male slatke muke. Bitno je da mogućnost izbora postoji, a Coca-Cola nas u okviru kampanje „Najbolja Coca-Cola ikada?“ za novu Coca-Cola Zero Sugar podseća da mogućnost izbora treba da postoji. I dalje sa nula šećera i kalorija, ali novog osvežavajućeg ukusa i upečatljivog dizajna ambalaže, nova Coca-Cola Zero Sugar je možda pravi napitak koji će savršeno ići uz vaše omiljeno jelo ili vas osvežiti u pravom trenutku, a možda jednostavno neće biti vaš izbor. Bitno je da izbor postoji, ali prvo probajte pre nego što donesete odluku.

Pravite izbore koji vama prijaju, bile to male ili velike stvari, male ili velike odluke, odgovor leži u vama i u tome šta vama najviše prija. A da li je nova Coca-Cola Zero Sugar „Najbolja Coca-Cola ikada?“. Prvo je probajte.

Promo tekst