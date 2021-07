FESTIVAL SU LJUDI! Emocije i priče prva dva dana proslave EXIT festivala

„Upalite svetla, da vidim ljude, poželela sam ljude”, rekla je, brišući suze u očima, Amira Medunjanin sa Visa Fusion bine. Ako je prvi dan na Tvrđavi bio nabijen emocijama, drugog dana već su se razlile svuda po Exitu bez kontrole. Paulu Kalkbrenneru nastup na Exitu bio je prvi posle 18 meseci.

Noć u kojoj je stao za pult fascinantne mts Dance Arene, i nakon godinu i po dana svojom magijom dodirnuo desetine hiljada fanova u rovu, ostaće zabeležena u njegovom novom videu, kao svojevrsan dnevnik povratka normalnom životu. Isto kao što će proslava 20. godišnjice EXIT festivala, za više od 45.000 ljudi, biti uspomena na četiri dana jula, prva nakon 16 meseci, u kojima su slobodno i sigurno slavili život. Vest o tome šire najvažniji mediji na planeti. Jedan od njih, vodeći svetski muzički autoritet, Billboard, velikim slovima je istaknuo: EXIT se upisao u istoriju kao prvi veliki evropski festival od početka pandemije.

Priča sa prva dva dana i noći ima na pretek. Glasne devojke iz grupe Nemesis toliko su sinoć nastupom oduševile headlinere Glavne bine, grupu Sabaton, da su odmah, usred backstagea, dobile poziv za svirku na njihovom ličnom festivalu, koji se u avgustu 2022. održava u švedskom gradu Falunu! Upravo švedskim heavy metal bogovima ide posebno priznanje Exita, jer su kao jedan od retkih velikih bendova krenuli na evropsku turneju i u nju domah uključili Novi Sad, a Novi Sad im je uzvratio divljom energijom! Jedna od zvezda prve noći, sjajna belgijska techno DJ-ica Amelie Lens zatrpala je svoj Instagram fotkama i videima, uz postove koji su imali do šest uzvičnika, kao što je „Dakle, ovo se sinoć desilo!!!!!!“. Na putu prema hotelu Amelie i njenu menadžerku prepoznali su fanovi, ponudili joj prevoz i uskoro je snimljen i story kako se voze kroz grad. Proslavu dve decenije Exita nije propustila ni Jelena, koja je bila na svakom izdanju festivala do sada, a jučer je, u devetom mjesecu trudnoće, uživala u nastupima na njenoj omiljenoj Visa Fusion bini. I veliki Roni Size, prvi internacionalni headliner Exita, na svojim je mrežama zabežio novi susret sa Tvrđavom rečima – „20 Years Later We Remain Greater!“

Treći dan EXIT festivala, tradicionalno najposećeniji, do usijanja će dovesti superstar postava Glavne bine koju čine Robin Schulz, Asaf Avidan, Satori u live izdanju i Paul Van Dyk. Pre njih zasviraće Remedy i grupa koja je nastupala na svakom Exitu dosad, legendarni Obojeni program. Svega nekoliko stotina metara vazdušnom linijom dalje, mts Dance Arena sprema nešto zaista posebno. Meduza, Honey Dijon, Hot Since 82 i Boris Brejcha u završnom setu na najfamozniji svetski plesni podijum donose eklektičan miks dostojan proslave velike godišnjice dvostrukog evropskog festivalskog šampiona. Visa Fusion bina podeliće se se na žestoku gitarsku postavu u kojoj su E-Play, Dram, Deaf Radio i Deep Steady, i na trap/hip hop deo večeri sa Elonom, Apollo Showcaseom i grupom Sunshine. No Sleep Novi Sad predstavlja najbolje od alternativne elektronike, kroz nastupe domaćih i internacionalnih izvođača kao što su Dejan Milićević, X-Coast, Roman Flugel i Adiel.

Zvanične procedure za ulazak na festival

EXIT je na svom sajtu objavio zvanične procedure za ulazak posetilaca na ovogodišnje izdanje festivala. Ulaz na Tvrđavu, do nedelje 11. jula biće ograničen na one koji ili poseduju Digitalni zeleni sertifikat, što znači da su vakcinisani ili preležali Kovid-19, ili na one koji imaju negativan brzi antigenski ili PCR test. EXIT je za kupce ulaznica obezbedio besplatne brze testove na Novosadskom sajmu sve do poslednjeg dana festivala, dok će oni koji ulaze s pozivnicama te testove moći da urade u laboratorijima Aqualaba i Jugolaba širom Srbije, i Medlaba i Biotesta u Novom Sadu, sa kojima je EXIT dogovorio saradnju i beneficirane cene samo za posetioce festivala. „Safe events Serbia“ bezbedonosni protokol u skladu sa najnovijim naučnim istraživanjima, učiniće letnje festivale u Srbiji najbezbednijim okupljanjima u zemlji, daleko sigurnijim od raznih proslava, tržnih centara, kafića i drugih mesta okupljanja na kojima ne važe ovakva pravila.

Kompleti rasprodati, u prodaji samo jednodnevne ulaznice

Kompleti ulaznica za EXIT festival su rasprodati. Ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica za EXIT festival 2021. po cenama od 4.490 dinara za subotu, 3.490 dinara za nedelju nalazi se u prodaji putem zvanične stranice festivala i prodajne mreže Gigs Tix. Određen broj ulaznica će se prodavati i na festivalskim ulazima.

