VODILA PROGRAM "GOLA" DOK SU JOJ RODITELJI BILI U PUBLICI?! Nina Seničar šokirala iskrenošću: Za jedan dan ZARADILA SAM 1000 EVRA

Glumica se dotakla svog prvog posla na italijanskoj televiziji Rai Uni i navela kako je izgledalo kada je "gola" vodila program dok su joj roditelji bili u publici.

- Sećam se kao da je juče bilo. Počela sam da radim na italijanskoj televiziji i još uvek sam studirala. Roditelji su tada došli prvi put da me vide i posete. Bila je dodela diploma na fakultetu, ali sam ih ja pre toga vodila sa mnom u Rim na snimanje moje emisije. A znamo kakve su italijanke emisije, devojke mlade su polugole i stvarno je strašno. Sećam se oni su tada sedeli u publici, dok sam se ja nešto glupirala na italijanskom potpuno oskudno obučena. U jednom trenutku sam pogledala roditelje i pomislila: jao Bože oni će se mene odreći. Međutim oni su me podržali čak i kod toga - rekla je glumica.

Dotakla se i svog prve zarade od koje se potpuno finansijski oslobodila.

- Ja sam to radila za neki džeparac. Ja sam na tom fakultetu imala punu stipendiju na fakultetu. Moja ideja je bila da radim u nekom kafiću da bi zaradila neki džeparac. Igrom slučaja sam upoznala vlasnika jedne modne agencije na aerodromu i oni su hteli da urade par probnim fotki. Mada sam ja bila tada takva da nikako nisam bila za manekenstvo i to su za mene bili luzeri. Oni su tada vrlo brzo dovukli mene na to snimanje i u roku od par dana ja sam dobila taj posao i za jedan dan zaradila 1000 evra. To je za mene bilo nešto potpuno neverovatno. Jer sam ja tada živela sa 100 evra mesečno kao nekim džeparcem. To je meni dalo toliku slobodu. Mene je ta finansijska sloboda naterala da nastavim sa manekenstvom - istakla je glumica.

