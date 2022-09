SUZANA PETRIČEVIĆ: Sijam posle generalke po kući!

Oduvek lepa, zanimljiva i strastvena, Suzana Petričević suvereno vlada i voditeljskim poslom u emisiji „Pusti brigu“ Kurir televizije. Osim elokvencije i znanja, zapaženo je da Suzana ima i divnu pojavu, prosto sija. Zato je za čitaoce Lene govorila o tom delu života, sa toplim i zanimljivim osvrtima.

Kako reagujete kad hvale vaš izgled?

foto: Kurir

- Meni su toplina i razumevanje uvek najvažniji, pogotovo sad u „nekim“ godinama. Priznajem i da mi ne smeta onaj drugi deo slavne rečenice: „Divno izgledate... za svoje godine“. Čak mi i imponuje jer je iskren. Nikad nisam sebe smatrala lepoticom, najiskrenije, pogotovo ne u ranoj mladosti, a na komplimente se nisam osvrtala ili sam čak i sumnjala u njih. Naprotiv, imala sam neki svoj svet, srećna mala srednjoškolka koja je maštala o prvoj ljubavi, a odmah potom o srećnom braku, buljuku dece i hepiendu.

NISU ISTE SVE NEPROSPAVANE NOĆI

Jesu li se snovi ostvarili?

- Sve je to došlo, ali nije bilo hepienda. Jedno vreme sam bila razvedena, a sad sam i udovica, jer emotivna povezanost sa bivšim suprugom nikad nije prestala, obostrano. Dakle, nisam imala puno vremena da se bavim svojim izgledom. Trebalo je izdržati pritisak okoline, raditi i zaraditi kao samohrana majka, biti odgovoran roditelj i majka čija tuga nikada nije smela da se vidi na licu. Smatrala bih to svojim najvećim porazom. Osećaj krivice vukla sam da se ne vidi. Dostojanstvo je tako nalagalo.

Koji tretman ženi najviše pomogne kad klone?

- Vera me nije nikad napuštala, nada da ću sve uraditi najbolje što umem. Za to sam uvek molila Svetu Petku, ujutru i uveče, i zahvalna sam. Sad kad me pitate koji je najbolji tretman koji sam redovno obavljala, možete da zaključite sami.

Što se tiče kozmetike, verujem u negu, pre svega u higijenu tela i duha, jer skupa krema ne može da nadoknadi neprospavane noći od briga.

A neprospavana noć provedena u dobrom društvu i u ljubavi podmlađuje više nego ijedna kozmetika ovog sveta! Barem je to tako kod mene. Ili druženje sa dobrom knjigom! Ili kad moji unučići Matija i Manja spavaju kod bake Suze, pa im čitam u krevetu, svi zajedno zaspimo i tad se ujutru probudim podmlađena.

Prekomerna težina menja nam izgled. Kako održavate figuru?

- Da, kilaža je bitna, ali pre svega zdravstveno. Kažem to iz ličnog primera, ali i žena u mojoj porodici, majke, tetaka... Najkritičniji period je klimaks i tada treba uraditi sve da se prevari metabolizam koji se usporio, a mi to ne znamo i ne osećamo. Mnoge žene dobiju tada kilograme i kažu da nisu ni osetile da se goje, iskreno. To se i meni događa čim se opustim! Dakle, pogađate da, naravno, volim i slatkiše. Ne mogu reći da nešto izbegavam i dopada mi se izjava: „U ishrani pazim samo da se ne uflekam!“ Ali umem da se zaustavim. Prosto živa nisam ako nešto ne probam, ali se odmah javi strah da sutra treba da menjam broj konfekcije. To znači i da se odreknem mog somotskog mantila koji nosim od osamnaeste godine, nasledila sam ga od majke, a toliko ga volim.

foto: Kurir

ZNAJU ŽENE KOLIKO JE TEŠKO

Neke žene se odluče da rade na licu, druge na telu.

- Isti konfekcijski broj garderobe nosim otkako sam skinula pubertetsku debljinu. Mislim da je to genetika jer mi je otac takav, što kažu, „po dedine linije“. Sa svojih 86 godina tata se i dalje penje na treći sprat a da se ne zadiše. To je moj ideal lepote: odgovornost prema sebi i svom zdravlju i samostalnost u dubokim godinama. Gojenje je najveći neprijatelj toga, ali znam mnogo punačkih i debeljuškastih žena koje izgledaju savršeno. Ma lepotice! Isto kao i mršave, za koje kažu da im propadne lice. A meni je to mršavo lice tako otmeno i aristokratsko.

Postoji li radna terapija po kući?

- Nadam se da mi žene neće zameriti, ali i posle generalke po kući - ja sijam. To zadovoljstvo da mi kuća miriše, da sunce ulazi kroz čiste prozore, da mi je stolnjak zategnut i ruže u vazi... Ne mogu da vam opišem kako je to jak kozmetički tretman. Upražnjavam ga makar jednom mesečno.

Sviđa li vam se fotošop tretman?

- Ima li išta gore nego kad te fotošopiraju na fotografiji ili na TV, a posle te sretnu na ulici obožavaoci i zaprepaste se kako si ostario. „Šta joj se desilo, ijao“... Ha-ha. E, to je loš osećaj. Svaka laž te stigne kad-tad, a fotošop najčešće.

foto: Kurir

A opet, divan je osećaj kad je obrnuto, meni se to stalno događa. Zahvalna sam tim slatkim ženicama koje se prepoznaju u mom načinu razmišljanja, vide sebe, znaju tačno koliko je truda i snage potrebno da bi žena danas išla u korak s vremenom, brinula o svojoj porodici, dom učinila toplim i prijatnim mestom za život, a u isto vreme bila zadovoljna sobom.

SPAS U TRENDU BELE KOSE

Koliko se borite s teškom šminkom?

- Naravno da se šminkam, posao to zahteva, a privatno je to ista rutina: tuširanje, mleko za telo obavezno, jer imam suvu kožu, hidratantna pomada za lice, tonirana pomada umesto pudera, maskaru obožavam, ruž i frizuricu. Osmeh, idemo na pijacu! Ili kaficu, mmm... Uveče se skidanje šminke podrazumeva, to me majka naučila pre nego što sam ušla u pubertet i to sa strogim tonom jedne besprekorne dame: „Žena NIKAD ne sme da ode na spavanje sa šminkom na licu! Zapamti! To useca bore i postaruje. Samo čisto lice je lepo lice.“ Nikad nisam stavila kremu za noć. Jesam pokušala, ali sam se budila otečena. Ne znam zašto je to tako, verujem da je u pitanju genetika.

Nekada ste bili brineta, sada ste plavuša. Da li promena boje godi?

- Frizura uvek, pogotovo dobro šisanje, feniranje, farbanje. Oduševljava me trend bele kose jer je doneo olakšanje kad počneš da sediš. Toliko mi je to pomoglo da pronađem „nju luk“ gospođe u godinama. Moj frizer, lepi Nikola, pomogao mi je u tome. Nisam ni sanjala da ću ikad biti plavuša, ali mi je objasnio da nemam crn, nego smeđ pigment, koji se slaže sa mojim tenom, da mi izvuče pramenove. Svakome bih preporučila takvu promenu, a kad budem skroz seda, neću se ni farbati. Jedva čekam jer mi ta potpuno bela kosa izgleda kao oreol.

foto: Kurir

Da li ste strogi kad sudite o nečijem izgledu?

- Moj stav i moja estetika su takvi da nikoga ne posmatram i ne tranžiram na posebne delove tela, nego imam jedinstven utisak i doživljaj pojave, osobe, i ljubaznosti pre svega. Priznajem, romantična i starovremska sam, ali ne i primitivna. Sigurna sam da ima još mnogo takvih kao ja, samo to sad nije moderno. Sad je ta napucanost u trendu i mene ne zanima. Više vredi svaka naša bora od kilo silikona. Svaka bora na licu znači da smo živele, smejale se, porađale u bolu, a sekund kasnije plakale od sreće sa bebom na grudima. Ali možemo ih ublažavati. Koristim kozmetiku „Eucerin“. Ponekad stavim i masku za lice, odvrnem muziku i pustim brigu!

KOMPLIMENTI ZA „PUSTI BRIGU“! Kakvi su komentari nove emisije? - Glumice su specifične što se tiče izgleda jer nikad nismo smatrale da nam upeglano lice donosi uloge, sreću i novi život. Baš suprotno, sve u svoje vreme. Na šta bi to ličilo da sad igram devojke? Može koža da se zategne da sve puca, ali u očima se vide godine, to ništa ne može da sakrije. I ne treba. Nedavno sam igrala ulogu baba Božane, žene sa sela i uživala. Dobila sam sjajne kritike i komplimente od kolega. I sad, u emisiji „Pusti brigu“ dobijam opet lepe komentare, super sam zadovoljna kako izgledam. I u pozorištu takođe - zadovoljna publika, ja srećna, puna sala je dokaz.

Piše: Ljilja Jorgovanović