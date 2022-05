KUPUJETE AUTOMOBIL? Ovih PET STVARI nikako ne smete da kažete prodavcu ako želite da PROĐETE ŠTO JEFTINIJE!

Kvalitetni polovni automobili su skupi, a novi su, jasno i logično, još skuplji. Kupovina automobila predstavlja ozbiljnu investiciju, mnogima i najveću u životu. Ceo proces kupovine može biti naporan, pogotovo ako ste finansijski ograničeni, a većina ljudi jeste. Kupovina automobila je često borba između kupca i prodavca. Kupac želi što bolje da prođe, a prodavac što više da zaradi.

Ako želite što jeftinije da prođete pri kupovini treba da pratite nekoliko jednostavnih saveta. Odnosno, u nekim situacijama pri razgovoru treba, što se u narodu kaže, držati jezik za zubima. Ovo nikad ne smete reći:

1. Sviđa mi se ovaj auto

Ako to kažete prodavcu, on će automobilu dati veću vrednost jer će igrati na vaše emocije. Zato je najbolje ne pokazivati nikakve emocije niti zainteresovanost.

2. Dobro zarađujem

Postoji nešto što se zove "diskriminacija u ceni". Isti automobil prodavac će različitim kupcima nuditi po različitim cenama. Ne morate da govorite šta radite ni koliko zarađujete.

3. Želim mesečnu ratu koja nije veća od 200 evra

Ovo je nešto što prodavac takođe ne treba da zna, barem dok za to ne dođe vreme. Prodavci često ubacuju podatke o mesečnim ratama kako bi zbunili kupce u vezi sa pravom cenom. Tako mogu skuplji model da prikažu kao jeftiniji. Na kraju krajeva, nije isto otplaćivati auto po mesečnoj rati 3,5,7 ili više godina. Tako skuplji automobil može da izgleda jeftinije zbog manje mesečne rate, koja se onda plaća duže. Tu su, ne treba zaboraviti, često i dodatne kamate.

Kad vas neko upita koliko ste spremni mesečno da izdvojite, kažite da još razmišljate i vidite šta se sve nudi i po kojim cenama.

4. Koliko ću novca dobiti ako zamenim staro za novo vozilo?

Ako razmišljate o zameni vozila, ne spominjite to dok ne utvrdite cenu automobila koji vam se sviđa. Kupovina i zamena staro za novo su dve različite transakcije. Prodavac auta će promeniti svoju strategiju, ali i cenu, ako zna da planirate da zamenite svoje staro vozilo za novo. Ako dogovorite dobru cenu, postoji velika šansa da će ona biti još niža ako u dogovor ubacite i svoj stari auto.

5. Plaćam u kešu

Većina ljudi nema višak novca u džepu kako bi auto platila u gotovini. Zapravo, najveći broj ljudi koji kupuju auto oslanjaju se na neku vrstu kredita. Ne morate da otkrivate odmah kako ćete platiti automobil jer to takođe može da utiče na cenu. Negativno po vas. No, nekad može rezultirati i značajnim sniženjem jer svi vole gotov novac. No, to proverite pre nego što progovorite o ovoj temi, ispitajte teren.

