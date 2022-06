HOĆETE DA PREĐETE VIŠE KILOMETARA ZA MANJE PARA? Evo koje je najisplatljivije gorivo na tržištu: Nekada je bio dizel, a danas...

Svuda u Evropi trenutno vlada kriza koja utiče na svakodnevni život i navike ljudi. U Srbiji je porast cena goriva jedna od najaktuelnijih tema, a mnogi se pitaju da li postoji neki način da uštede novac koji daju na gorivo i da pritom ne smanje kilometražu koju prelaze.

Vožnja koja ne maltretira automobil i ne povećava potrošnju svakako je dobar predlog, ali u gradskim gužvama potrošnja je uvek veća nego kada se vozite na otvorenom putu. Ovo mnoge navodi na pitanje da li je ugradnja plinske boce ili boce za metan zapravo efikasno rešenje ili je bolje zadržati se na dizelu i benzinu.

foto: Zorana Jevtić

Trenutna cena dizela je do 209 dinara za litar, što je skuplje nego benzin čija je cena do 198 dinara po litru. Međutim, ako se uzme u obzir da dizelaš sa manje goriva prelazi veću kilometražu nego benzinac možemo da zaključimo da je razlika između ova dva goriva finansijski minimalna, te da su očekivanja da je dizelaš jeftiniji za vožnju potpuno neosnovana sa trenutnim cenama goriva. Ako se na to doda i činjenica da je održavanje dizelaša značajno skuplje nego održavanje benzinca, možemo zaključiti da je benzinac na duge staze isplatljiviji izbor.

Sa druge strane, cena plina do nedavno je bila toliko niska, da je vožnja na plin bila i više nego isplativa. Ipak, auto koji u sebe ima ugrađenu plinsku bocu ima za 6 do 10 posto smanjene preformanse, što znači da mu je potrebno više plina da postigne isti efekat koji je imao ranije. Cena plina je sada 112.76, a to pravi značajnu razliku u količini novca koji morate da odvojite mesečno da biste nahranili svog mezimca.

Ipak, sam trošak kada imate TNG automobil nije smao cena plina. Ugradnja rezervoara za plin, koji mora da se atestira na svakih pet godina košta oko 350 evra, ipak ono može da se koristi do 10 godina od trenutka kada je napravljena, nakon čega je potrebno uzeti novu bocu.

foto: Profimedia

Metan je još jedna vrst goriva, koja u Srbiji nije toliko popularna, ali koja je i te kako isplativa. Cena metana je oko 105 dinara po kilogramu, međutim vozila koja idu na metan za 100 kilometara koriste negde oko 4,4 kilograma, što znači da za nešto manje od 500 dinara možete da pređete 100 kilograma. Ipak, kao i kod TNG-a, tako i kod CNG-a, neophodno je ugraditi rezervoar koji čija cena ide od 850e do 1500 evra. Atest se kod CNG-a radi jednom u četiri godine, a može da se koristi i do 20 godina od trenutka proizvodnje. Sve u svemu metan je na duže statze isplatljiviji od ostalih vrsta goriva, ako već ne vozite automobil na elektro pogon, ali ima jednu veliku manu.

Pumpe na kojima se toči metan su jako retke i u celoj Srbiji ima svega petnaestak. Sa druge stran boce metana su dosta teške i najveća ima mesta za 9 kg metana, a teži oko 70 kilograma, što u mnogome ograničava vožnju.

Bitno je naglasiti da iako imate plin ili metan, takođe morate da imate benzin u rezervoaru, što znači da uvek morate da sipate bar nekoliko litara benzina, te da za gorivo plaćate dve cene. Iako se benzin u tim situacija ne sipa često niti ga se sipa mnogo, postaje jasno da je i to trošak sam po sebi.

foto: Profimedia

Kada se sve sabere i oduzme, uključujući dostupnost i cenu goriva, ali u ugradnju određenog pogona, jasno je da je metan cenovno najisplatljiviji, ali ne i najpristupačniji, što je svakako bitno da se uzme u računicu. Dizel, plin ili benzin trenutno po svojim preformansama i cenama dođu na isto, te se vraćamo na početak, da biste uštedeli novac na gorivu, trenutno vam je najbolje da smanjite kilometre i ublažite svoju vožnju tako da najmanje opterećujete automobil.

(Kurir.rs)

