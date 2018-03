NE KOPAJTE AKNE: Izlečiće ih dermatolog!

Dalje ruke od lica Jedna od najvećih grešaka je ta što osobe koje imaju promene na koži krenu same da ih cede i tretiraju

Osobe koje imaju ili su nekada u životu imale akne najbolje znaju koliko je to uporna, naporna i prilično ružna pojava koju je je, uz sav trud, nemoguće sakriti.



Ipak, bubuljice nisu samo estetski problem, akne su bolest koju je neophodno lečiti. Dermatolog dr Dubravka Đerić iz odeljenja dermatokozmetologije pri Gradskom zavodu za kožne i venerične bolesti u Beogradu za Kurir govori o nezi lica i uslugama koje oni pružaju.

- Akne su bolest specifična za masniji tip kože. Zabluda je da su zarazne. Ne dobijaju se preko prljavog peškira, ako se dotakne novac, pa lice ili nešto slično. Pacijenti često sami traže da im se uzme bris da bi videli koja je bakterija na koži, ali to je potpuna zabluda. Mi znamo kako se zove bakterija koja učestvuje u pravljenju akni na koži i svi je imamo. Akne i upale se pojavljuju tek kada se naprave uslovi bez kiseonika koji omogućavaju da se ona razmnožava - objašnjava dr Đerić.

Dalje ruke od lica



Jedna od najvećih grešaka je ta što osobe koje imaju promene na koži krenu same da ih cede i tretiraju.

- Pipanje i kopanje akni samostalno ispred ogledala nikako nije ispravno. Time samo može da se naškodi. Dakle, dalje ruke od lica! Ruke mogu biti na licu samo kada se koža pere ili kada se nanosi krema. Svaki drugi kontakt ruku i kože lica je suvišan i štetan - izričita je naša sagovornica.



Najbitnije je, dodaje ona, da osobe koje imaju promene na koži potraže pomoć stručnjaka.

Akne moraju da se leče



- Akne imaju svoju dužinu trajanja i prosečno traju oko šest godina. Nekada i duže. Zbog toga zahtevaju lečenje. Naš primaran cilj je da ih držimo pod kontrolom i da ne dozvolimo da dođe do razvitka bolesti zbog koje bi ostali trajni ožiljci. Pacijenti koji imaju problem s kožom ili žele samo da se posavetuju mogu da dođu kod nas bez zakazivanja, samo sa zdravstvenom knjižicom, i to u periodu od sedam ujutru do osam uveče. Pregled će prvo obaviti dermatolog, a nakon njega će se, shodno potrebama, preporučiti terapija i tretman - kaže dr Đerić.



Akne čiji je uzročnik hormonski poremećaj ili prisustvo policističnih jajnika zajednički treba da leče dermatolog i ginekolog. Specifično je da se takve akne javljaju u predelu vilice i brade.

Moguće ga je raditi tokom cele godine



Hemijski piling daje rezultate Na odeljenju dermatokozmetologije se mogu obaviti tretmani koji su daleko jeftiniji nego u privatnim kozmetičkim salonima. Jedan od delotvornijih u borbi protiv bubuljica je hemijski piling. foto: Shutterstock - On se pokazao kao odličan tretman jer dovodi do vrlo brzog izlečenja. Koža se regenerizacijom oslobađa promena, a ublažavaju se i ožiljci koji ostaju posle upornih akni. Hemijski pilinzi mogu da se rade tokom cele godine. Možda jeste bolje u januaru, kada nema toliko sunca, ali bez obzira na to da li ga radite tokom zime ili u maju, uvek insistiramo da pacijenti nanesu zaštitnu kremu od sunca, sa faktorom - kaže dr Đerić. Nakon odrađenog tretmana, koža se ljušti nekoliko dana, zato pacijenti najčešće biraju da ga urade za vikend ili kada su u mogućnosti da budu u kući dok je proces najizraženiji.

Ovo zapamtite

NA PREGLED BEZ ŠMINKE I PUDERA

Svako ko želi da ga pregleda dermatolog treba da dođe bez šminke i pudera. Beogradski osiguranici ne moraju da imaju uput, dok pacijenti iz drugih gradova treba da imaju uput, uz koji je pregled besplatan.

