UPOZORENJE NA VISOK PRITISAK KOJE NE SMETE IGNORISATI: Ovaj simptom može da najavi iznenadnu smrt!

Visok krvni pritisak ponekad nije tako lako otkriti, ali postoje upozorenja na koja morate obratiti pažnju, piše Lepa & Srećna

Fizički simptomi hipertenzije nisu jasni sve dok pritisak u krvnim sudovima ne postane baš izuzetno visok. Upravo to i jeste razlog što ovo oboljenje nazivaju "tihi ubica". Najbolja preventiva je redovno merenje krvnog pritiska i korekcija ishrane i načina života čim do hipertenzije dođe.

Ako sve to propustite, opasan simptom je osećaj utrnulosti u licu. On se pojačava kako krvni pritisak raste, a sledeće što osećate je slabost koja se širi i kroz ruke ili noge, sve do šaka ili stopala. U tom slučaju, potrebna vam je hitna medicinska pomoć.

Dodatni simptomi su glavobolja, vrtoglavica i pojačano znojenje.

(Lepa & Srećna / Foto:Profimedia)

