VODITELJ EMISIJE "MAJKE I SNAJKE" OTKRIO ZA KURIR TV: Već sa 15 godina okretao sam pljeskavice i bio srećan kao Sunđer Bob

U emisiji Pusti brigu na Kurir TV danas u 13h bile su poznate ličnosti i pričale o nepoznatim, zanimljivim detaljima iz svog života.

foto: Kurir tv

Kuvar i voditelj serijala "Majke i Snajke" i emisije "Rašina kuhinja", Raša Vlačić i ispričao o svom životnom iskustvu.

-U kuhinjama uvek imate nekog lopova i lažova. Kuhinja je jako ozbiljna stvar i to je intimna priča- rekao je Vlačić.

foto: Kurir tv

Potom je podelio sa gledaocima kako je uopšte počeo da kuva prvi put.

-Prvi obrok koji sam spremio bio je pileći paprikaš i to sa sedam godina- rekao je Vlačić i dodao da je sa 15.godina počeo da radi u profesionalnoj kuhinji od perača sudova.

foto: Profimedia

-Perem ja suđe tamo, vamo ulazi šefovica i kaže mi "brzo ovamo da pečeš pljeskavice" ja uhvatim one mašice i presrećan kao, recimo, Sunđer Bob uzeo da okrećem one pljeskavice, ma milina. I tada sam znao da će to biti moja profesija- podelio je Vlačić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud