VIŠE SMO VREMENA PROVELI NA PROBAMA NEGO NA SNIMANJU Vanja Nenadić o filmu Jazavac pred sudom

Samo jedan dan nakon što je 2. februara održana premijera filma "Jazavac pred sudom", ova filmska adaptacija čuvene pripovetke Petra Kočića počela je da se prikazuje u bioskopima. Priču koja nadilazi vreme australijskog reditelja Marka Vindona, a sa domaćom glumačkom postavom na čelu sa Danielom Kovačevićem, privukla je pažnju gledalaca.

- Početna ideja je bila da mi to snimamo, pa makar ga objavili na Jutjubu. Međutim, sve kockice su se složile. Uradili smo jednu fantastičnu stvar, a to je da smo imali duge pripreme, toliko smo ga dugo pripremali da smo praktično imali gotov film pre snimanja i onda smo ga uradili za dva dana. Priča je prilagođena filmskom jeziku, a promena u odnosu na originalnu pripovetku Petra Kočića je što umesto jednog sudije, ovde imamo tri sudije i to žene - objašnjava Daniel Kovačević alijas David Štrbac.

Te tri žene su glumice Ema Gojković, Tamara Radovanović i Vanja Nenadić, koja je posebno istakla da joj se dopala ideja reditelja da muškog sudiju iz originalnog dela u filmu ožive čak tri žene sudije, jer je prema njoj to ilustracija ženske moći danas.

- Imali smo probe nekoliko nedelja, što nije tako uobičajeno za naša snimanja, ali zato i jeste tako brzo snimljen. Tako da je više vremena uloženo u probe, pa je i sama realizacija bila lakša - ističe Vanja za TV Ekran i dodaje: - Mi smi prvo imali u planu da napravimo kratak film tako da je ovo nadmašilo sva naša očekivanja, u današnje vreme izbaciti film kao takav je već uspeh, a pogotovo kada je to nešto čemu se niste ni nadali - kaže glumica koju je televizijska publika zavolela u serijama "Biser Bojane" i "Tajne vinove loze".

