MAMA, NE ZNAM KAKO DA TI TO KAŽEM: Isplivala dugo čuvana TAJNA Fredija Merkjurija o njegovom odnosu s MAJKOM!

Ni nakon više od tri decenije od smrti ne prestaje interesovanje za frontmena grupe Kvin. Pojavljuju se nove knjige, sećanja, fotografije, citati.

Krajem prošle godine germanista i pisac Nikola Bardola napisao je obimnu biografsku knjigu o godinama koje je Fredi Merkjuri proveo u Minhenu, gde je povremeno živeo između 1979. i 1985. Tamo se osećao slobodnim da ispolji svoju homoseksualnost i stvara. Bardola citira pevača: "Našao sam jedno mesto. Zove se Minhen. Ovde zaista mogu da hodam ulicama".

foto: Printskrin/Facebook

Bio je već veoma slavan. U Minhenu se upoznao sa glumicom Barbarom Valentin, koju su zvali "čudo od grudi", ali je kasnije postala kultna glumica u filmovima Rajnera Vernera Fasbindera. Barbara je opisala Fredija kakav je bio za vreme jela.

"Jeo je kao ptičica! On je knedle koje idu uz svinjsko pečenje zvao fudbalske lopte. Sa druge strane, voleo je šampanjac i kavijar".

foto: Printskrin/Facebook

Uz novu biografiju sve više se citiraju i reči Merkjurijeve majke, Džer Bulsara, koja je preminula 2016.

"Fredi je došao kod mene pomalo nervozan. 'Mama, ne znam kako da ti to kažem, ali više neću da budem Faruk Bulsara. Od danas se zovem Fredi Merkjuri, ali samo da znaš da mi je to scensko ime. Kad se vratim kući, ja sam isti onaj dečko koga znaš. Slažeš li se?' Rekla sam mu: 'Dokle god me voliš i poštuješ, sve je u redu'. Često sam mu govorila da mi se ne dopadaju njegova odeća i kostimi, nagovarala ga da promeni frizuru, ali on mi je objasnio da to mora da se radi u pop muzici i postepeno sam prihvatila. Šta god da je radio ili imao na sebi, uvek sam u njemu videla ono dete koje sam znala, stalno se šalio i uvek smo bili povezani. Govorio je: 'Mama, jedno je posao, a drugo je porodica'. Iako nije bio religiozan, poštovao je očeva i moja uverenja. Tako smo ga vaspitali."

foto: Profimedia

A na fan-stranicama društvenih mreža neprestano se citira retka Merkjurijeva izjava o samom sebi.

"Ne mogu da pobedim. Ljubav je za mene ruski rulet. Niko ne voli pravog mene, kakav sam iznutra. Svi se zaljubljuju u moju slavu i zvezdani prah. Zaljubljujem se prebrzo i na kraju ostajem povređen. Pun sam ožiljaka. Nema mi pomoći jer sam bazično mekan. Imam tu tvrdu mačo školjku koju pokazujem na sceni, ali u meni je mnogo nežnija strana koja se topi kao puter".

Kurir.rs/Lj.J.

Bonus video:

02:25 KAKO SAM AUTOSTOPOM STIGAO DO GINISA!?