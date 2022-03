ZVEZDA IGRA SUDBINE SA SUZAMA U OČIMA! Popularni glumac sa puno EMOCIJA progovorio o roditeljima: Branko Kockica mi je drugi OTAC!

Pozorište "Puž" juče je proslavilo 45 godina postojanja, a tim povodom u pozorištu su se okupili mnogi glumci, među kojima su bili glumica Tanja Pavlović i njen kolega i verenik Marko Jovičić, Iskra Brajović sa ćerkicom Ines, Stevan Piale sa suprugom i ćerkom, Zlata Numanagić i drugi.

Inače, glumicu Tanju Pavlović publika je upoznala u drugoj sezoni serije "Igra sudbine", kao sekretaricu glavnog negativca Ritera.

Tanja je verena za Marka Jovičića, koji je i ispred i iza kamera "Igre sudbine". On je u drugoj sezoni bio kasting direktor i tumačio je lik Jamezdina, dok je u trećoj sezoni i jedan od reditelja serije.

Marko je u intervjuu za medije naveo kako je on odrastao u pozorištu "Puž" i da Branka Kockicu i njegovu pokojnu suprugu Cacu smatra kao druge roditelje, a u jednom trenutku je čak pustio suzu.

- Pozorište "Puž" je moja kuća. Ja imam biološke roditelje koji su, moji, ali Caca i Branko su moji pozorišni roditelji i mnogo su uticali na mene. Mislim da svako dete treba da prođe kroz školu "Puža". To nije samo škola lepog vaspitanja. To je škola da naučiš sve u život. Od igle do lokomotive. Mi smo sa Cacom koja je alfa i omega pozorišta, Brank je što se kaže maskota za publiku, ali Caca nas je napravila takve da smo svi dresirani do krajnjih granica izdržljivosti - rekao je Marko za "Blic".

