IMAO SAM PARANOIČNI STRAH DA IGRAM SA BOKIJEM! Glumac Miloš Anđelković govorio o saradnji sa Lazarovom i priznao šta ga je plašilo

Popularni glumac Bojan Lazarov preminuo je sinoć u Beogradu, a sada se tim povodom oglasilo i njegovo pozorište, Malo pozorište "Duško Radović".

Studirao je glumu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Bore Draškovića. Od 1996. godine profesionalno glumi u pozorištu, na filmu i televiziji. Bio je član Narodnog pozorišta u Somboru. Ostvario brojne uloge u pozorištima u Beogradu i Somboru.

U Malom pozorištu „Duško Radović“ odigrao je veliki broj predstava, a neke od najpoznatijih svakako su „Noć u Merlinovom zamku“, „Prevaranti“, „Car je go!“, „Mala škola rokenrola“, „Mali kaplar“ i „Skoro svako može da padne, osim čaplje!“.

U dva navrata Bojan Lazarov je zaključno sa 2014. godinom obavljao funkciju v.d. direktora Malog pozorišta „Duško Radović“.

- U početku me je mnogo bilo strah Bokija. Tačnije, od toga da igram sa njim. Taj je, skoro paranoični strah, poticao od činjenice da mi niko na sceni nije mogao ništa, niko nije mogao da poremeti moju koncentraciju, osim njega, koji je mogao da me dovede, kad god poželi, do toga da se zacenim od smeha. Nikad, do kraja, nisam postao imun na tu njegovu magiju i lakoću na sceni, potpunu kontrolu i žovijalnost kojom je gospodario - napisao je glumac Miloš Anđelković, koji je u Malom pozorištu "Duško Radović", sarađivao sa Bojanom Lazarovom.

Od glumca Bojana Lazarova oprostile su se i brojne kolege sa kojima je radio, a među njima su se našli i Sloboda Mićalović, Ivana Nikolić, Sonja Damjanović i Miloš Đurović, kao i Bojanov kum Marko Novaković.

