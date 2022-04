TAKSISTA JE HTEO DA ME ZADAVI GOLIM RUKAMA: Glumica iz TAJNI VINOVE LOZE otkrila šta je doživela! Ovo ne mogu da joj oproste

Milica Zarić, koja igra glavnog ženskog negativca u seriji "Tajne vinove loze", otkrila je da je jedan taksista zbog te uloge hteo da je zadavi.

Popularna glumica priča da su se gledaoci toliko saživeli sa likovima iz popularne telenovele na RTS da misle da je ona zloća poput njene junakinje, Jelene Tomović.

- Pre nekoliko dana ušla sam u taksi i vozač mi je rekao: "Jao, nekoliko puta mi je došlo da vas zadavim zbog uloge koju igrate u ovoj seriji na RTS." Malo sam se iznenadila i rekla mu: "Nemojte, molim vas." Slična situacija mi se dogodila i u prodavnici. Prišla mi je jedna gospođa i prigovorila mi: "Znam da je to samo serija, ali strašno je to što radite." Odgovorila sam joj da ne radim to ja, nego moja junakinja - priča glumica za Informer i dodaje da ima i dosta onih koji je podržavaju:

foto: Kurir Televizija

- Mnoge žene razumeju Jelenu i kako je to kada ostaneš sam, kada te muž ostavi. Shvataju da niko ne nanosi bol drugome jer je ispunjen i srećan, već zato što mu nešto fali.

Milica je otkrila da je glumu na FDU upisala tek iz trećeg pokušaja.

- Bilo mi je dosadno u gimnaziji, jer je moralo mnogo da se uči. Zbog toga sam posle završene druge godine rešila da polažem prijemni na FDU. Međutim, pala sam i tada mi se srušio ceo svet, mislila sam da ću umreti. Plakala sam u autobusu kada sam se tog dana vraćala kući. I naredne godine nisam uspela da se upišem i nije mi bilo svejedno - priča glumica, koja je, uprkos svemu, rešila da sreću okuša i sledeće godine:

- Rekla sam sebi da ću, ako treba, polagati prijemni i 100 puta. Treći put sam konkurisala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i tu sam primljena u klasi Radeta Markovića. Bila sam presrećna.

(Kurir.rs/ Informer)

Bonus video:

04:48 NAJBOLJE SERIJE KOSTI I TAJNE VINOVE LOZE: Za najbolju muziku posthumno je nagrađen Zoran Simjanović