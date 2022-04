SRBI OBOŽAVAJU ĐAVOLA I VOLE VEŠTIČARENJE: Čuveni holivudski film prikazao izmaštanu istoriju našeg naroda! (VIDEO, FOTO)

Priča o Srpkinji Ireni, koja veruje da je potomak rase ljudi čiji pripadnici imaju sposobnost da se pretvore u mačke kada se seksualno uzbude, pretočena je u čuveni holivudski horor film "Ljudi mačke" ("Cat people") davne 1942. godine.

foto: Profimedia

Ostvarenje počinje u Zoo vrtu Central parka u Njujorku u kome srpska modna dizajnerka Irena Dubrovna crta crnog pantera i privlači pažnju mornaričkog inženjera - Olivera Rida koji joj prilazi i otpočinje razgovor nakon čega ga ona poziva na čaj kod nje u stanu. Dok odlaze, otkriva se jedan od Ireninih crteža: u pitanju je crni panter naboden na mač.

Kod nje u stanu Rid biva zaintrigiran skulpturicom srednjevekovnog ratnika na konju koji na svom maču drži nabodenu veliku mačku: Irena mu objašnjava da je u pitanju “kralj Jovan od Srbije” (zapravo car Jovan Nenad koji je u Banatu nakon Mohačke bitke 1526. godine proglasio obnovljeno, ali kratkoveko Srpsko carstvo).

foto: Profimedia

Po njenoj priči, koja se ne uklapa u istorijski okvir, stara legenda kaže da su hrišćanski žitelji njenog rodnog sela bili porobljeni od strane Mameluka (islamskih robova-ratnika) i da su nakon toga postepeno krenuli da se okreću veštičarenju i obožavanju đavola; kada je Jovan Nenad proterao Mameluke i video šta su seljani postali, naredio je da se svi pobiju; međutim, najmudriji i najpokvareniji su pre toga pobegli u planine.

Rid joj kupuje mače, ali mače zasikti na nju nakon čega ona objasni da je mačke jednostavno ne vole. Odlaze u pet šop da vrate mače, ali čim uđu sve životinje podivljaju u njenom prisustvu. Postepeno se zatim otkriva da Irena veruje da je potomak ljudi mačaka iz njenog sela i da se plaši da će se pretvoriti u pantera ako se seksualno uzbudi.

Uprkos svemu tome, Oliver je ubedi da se uda za njega. Međutim, tokom večere nakon svadbe u srpskom restoranu Ireni prilazi žena koja liči na mačku i pita je da li je ona njena sestra (u filmu "moja sestra" na srpskom). Osećajući nešto zlo u sebi, i plašeći se šta bi moglo da se desi, Irena odbija da spava te noći sa mužem.

Nakon toga on je ubedi da ode kod psihoterapeuta kojem se poveri da su sva deca u njenom rodnom selu njenu majku zvali mačkom i da joj je otac umro pod misterioznim okolnostima, dok on njoj pokušava da objasni da je to sve u njenoj glavi i posledica trauma iz detinjstva. Nakon povratka kući, zatiče muža u razgovoru sa svojom atraktivnom pomoćnicom Alisom Mur, kojoj je sve rekao. Irena se oseća izdanom.

Alisa na poslu priznaje Oliveru da je zaljubljena u njega, a Irena ih vidi kako sede u restoranu. Zatim kreće da prati Alisu po Sentral parku, a ova sve vreme oseća neku nelagodu. Međutim, pre nego što će se išta loše desiti, ukrcava se u autobus. Čuvar posle nalazi zaklane ovce iz zoo vrta. Šape koje vode sa mesta pokolja se pretvaraju u ženske cipele. Nedugo potom Alisa, dok se kupa u bazenu svoje zgrade, vidi na zidu senku ogromne životinje. Počinje da vrišti, pali se svetlo i pojavljuje se Irene koja kaže da je došla da traži Olivera.

Film je doživeo ogroman uspeh i danas ima kultni status. Spasio je studio koji ga je snimio od propasti, budući da je sa uloženih 140.000 dolara u prve dve godine doneo četiri miliona, a ukupno čak dvostruko više. Posebno je uticajna bila scena sa autobusom tokom koje Irena progoni Alisu, a koja se u istoriji kinematografije pretvorila u tehniku pod nazivom "lutonski bus".

Glavnu ulogu igra Simona Simon, francuska glumica koja se proslavila u Americi, Olivera Rida igra Kent Smit, Alisu Mur igra Džejn Rendolf koja je tih godina bila vrlo tražena, dok ulogu Srpkinje u restoranu igra Elizabet Rasel. Najčuveniji glumac svakako je onaj koji glumi terapeuta – Tom Konvej. Producent je bio čuveni Val Luton, po poreklu ruski Jevrejin, dok je reditelj bio Žak Turner.

Dve godine kasnije snimljen je i nastavak, "Kletva ljudi mačaka", ali nije bio jednako uspešan. Danas, međutim, decenijama kasnije, i taj nastavak kritičari veoma cene.

Pogledajte jednu od scena gde se glavnoj junakinji potomak ljudi mačaka obraća u restoranu "Beograd" na tečnom srpskom jeziku:

(Kurir.rs/Telegraf)

Bonus video:

00:28 TUŽNE VESTI IZ HOLIVUDA: Legendarni glumac Brus Vilis zbog bolesti napušta svet glume