TONI CETINSKI O TRIJUMFU U BEOGRADU: Naučio sam da pobeđujem i gubim, ali najbitnije je da publika prihvati PESMU

Posle više od dve decenije pobednik Beogradskog proleća je Toni Cetinski s pesmom "Čuvam ljubav".

Ležerno obučen, kao bez takmičarskih ambicija, hrvatski pevač je odneo pobedu po glasovima publike.

- Nisam dugo bio na festivalu i mislio sam da neću više nikada neću takmičiti. To nam više nije bilo potrebno, prošli smo sve festivale, naučili smo kako da pobeđujemo, tako i da gubimo, a na kraju shvatiš da ti je najbitnije da publika prihvati pesmu. Odavno sam odustao od tih nominacija za nagrade, kao na primer za Porin, poslednjih nekoliko godina uopšte nisam imao želju da se prijavim. Nemam tih "ego potreba" da skupljam nagrade u kući, već mi je cilj bio da dođem pesmom do ljudi kojima će to možda nešto značiti - rekao je Toni pre nastupa za Kurir.

Kako ste onda završili na Beogradskom proleću?

- Dobio sam poziv i bio sam počašćšen, jer znam šta znači Beogradsko proleće i šta je značilo onih dana, kao i Opatijski festival ili Sanremo u Italiji. Jako me zanima kako će to sada izgledati i što se tiče produkcije, ali i koliko će biti medijski ispraćen, jer je to ipak nešto novo, nije isto kao kad je bio najslavniji festival.

Da li ste optimistični da su nam festivali i dalje potrebni?

- Publika i dalje ima poštovanja prema festivalu, mislim da su ljudi jedva čekali ovo "oživljavanje" festivala, ali da li ćemo uspeti da osvojimo i mlađi deo publike to ne znam, ali u svakom slučaju, to predstavlja izazov. Ako sada kreće "Beogradsko proleće" treba da se održava svake godine i treba se truditi i ne odustajati. Valjalo bi osmisliti neki deo koji je bliži mladima, jer jednog dana nas neće bit, a Beogradsko proleće treba da se nastavi i iza nas, a da bi trajao mora biti u korak sa vremenom. Verujem da će se kolege boriti da ovaj festival potraje kroz godine.

Kako je nastava pesma "Čuvam ljubav"?

- Radili smo je Amil Lojo i moja malenkost, a na probama sa orkestrom zvučala je još bolje. Dve godine nismo pevali pa možda to objašnjava prisustvo pozitivne tremice, ali rađe bih da osetim tremu svaki dan, nego da nešto radim rutinski. Nisam taj tip i kada osetim da nešto radim rutinski - ja "menjam ploču".

Kurir.rs, Andrijana Stojanović i Mina Petrović

