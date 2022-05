ZVEZDA MOČVARE HTELA DA NAPUSTI GLUMU: Završio fakultet, dugo bio BEZ POSLA, pa hteo da radi u Nemačkoj i postane GASTARBAJTER!

Glumac Robert Ožvar pokupio je simpatije publike u drugoj sezoni serije "Močvara" u kojoj je tumačio lik Atile Varge, lokalnog policijskog inspektora, koji pokušava da reši ubistvo u Senti, gradu gde je odrastao.

Od samog početka prikazivanja novih epizoda okarakterisan je kao misteriozni lik, a o njegovom privatnom životu se malo zna.

foto: Firefly Promo

Gostujući u radio emisiji Naxi "Mojih 50" glumac je otkrio neverovatnu priču o samim počecima njegove karijere i o tome kako je planirao da ode van zemlje i vozi autobus.

foto: Firefly Promo

- Kad god sam bio nesiguran, gluma me je vraćala u kolosek. Na početku karijere sam ozbiljno razmišljao o tome da napustim državu, čak sam počeo i da učim nemački jezik. Imam vozačku dozvolu, D kategorije, vozim autobus. Međutim, u međuvremenu sam dobio uloge koje su me zadržale u pozorištu i Srbiji. U pitanju je predstava "Edvard II" u kojoj sam dobio prvu značajniju ulogu, imao sam dobro iskustvo i na Salaškom pozorištu, to me je navelo na pomisao da će možda nešto i biti od toga, te sam ostao. Veliki uticaj, da počnem da se bavim glumom, su imali filmovi koje sam gledao kao mali. Ozbiljnije sam počeo da razmišljam o glumi tek u srednjoj školi. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu se svake druge godine otvara smer studiranje na mađarskom. Kako te godine nije bilo tih studija, ja sam upisao Fakultet tehničkih nauka, kako ne bih gubio godinu, i na kraju sam odlučio da završim započete studije pa tek onda da upišem glumu - objasnio je Ožvar.

Kurir.rs

Bonus video:

00:40 MARKO JANKETIĆ SE RAZGAĆIO Pored glume voli i da kuva, spremio je klopu za žensko društvo