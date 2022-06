ZBOG GRUPNOG S*KSA U FILMU PRETILI MU BATINAMA! Kontroverzno ostvarenje bivše Juge izazvalo veliku BURU: Ovo niste znali o njemu!

Borba između tradicionalnog i novog, kojem se jatu privoleti, da li pobeći u jedan od dva ekstrema i da li postoji mogućnost zlatne sredine, ili je to samo nedosanajn san, sve to je crnogorski reditelj Živko Nikolić ispričao u svom najpoznatijem i najvoljenijem filmu - Lepota poroka.

Crnogorska kinematografija nije ni u vreme SRFJ-a bila nešto naročito bogata naslovima. Otud ime Živka Nikolića se konstantno pominje i slavi. Slavi se doduše danas. Nekad su stvari bile drugačije. Često su mu pretili, što zbog portretisanja raznih ljudi na vlasti, ali i zbog slikanja običnog sveta i naroda. Danas će se mnogi u Crnoj Gori podičiti njegovim imenom, ali za života su mu pretili i batinama zbog kojoh se često sklanjao.

Iako je imao jedinstvenu autorsku viziju, koja često nije bila komercijalna i danas je kao i tad posmatrano kao "high art", nekoliko filmova u njegovoj biografiji je uspelo da ima i gledanost i dug bioskopski život, a Lepota Poroka je tu svakako na samom vrhu.

Film izaašao 1986. govori o mladom bračnom paru (Mira Furlan, Mima Karadžić) koji reši da promeni stil života, pa da iz apsolutne zabiti i krša preseli se u primorje. Mladoženjim kum (Petar Božović) radi kao neka vrsta dobavljača nove radne snage za nudistički kamp u kojem zapošljava kumu. Iako na protivljenje muža, žena nastavlja da radi tamo, upoznavši mladi bračni par koji budi u njoj nešto što nikad nije videla do tad, otvorenu seksualnost, senzualnost i slobodniji život. Iako lik Mire Furlan je u sredini svega što se dešava, glavni pokretač svih radnji je čuveni kum Žoržo u liku Petra Božovića. Kvaran kao šupalj zub, on pokreće radnju kako mu je volja, spreman da naudi svim vezama porodičnim i prijateljskim koje ima zarad sopstvenog dobra.

Lepota i privlačnost poroka, pogotovo u konzervativnom okruženju kakvo je crnogorsko, nešto je što oduvek budi pažnu gledaoca. Autor je uspeo da se razmaše, da pokaže poetičnu stranu erotskih sloboda koja se budi u svakom ljudskom biću koje je spremno da ne zatvori oči na njih. Sa druge strane oštro kritkujući hipokroziju i zatucanost struktura koje u tome učestvuju, ali i običnog čoveka koji ne želi da se pomeri iz svoje svakodnevice. U toj borbi novog i starog, ostaje lik muža kog tumači Mima Karadžića, u verovatno svojoj najboljoj dramskoj ulozi. U trenucima deluje da i sam reditelj progovora iz njega, prihvativši da novo vreme dolazi ali i da on nema tu šta da traži u njemu.

O crnogorskoj tradiciji i Crnogorcima, Živko Nikolić je svojevremeno rekao:

- Često me pitaju da li su Crnogorci zaista onakvi kakvim ih prikazujem u svojim filmovima. Moram da priznam da sam i sam jednim delom takav Crnogorac, mada zbog toga ne žalim. I ne stidim se toga. Mi smo, znate, vrlo osetljivi. O sebi imamo predstave koje se često kose sa realnošću. Mada, pravo da vam kažem, smeta mi što se mi Crnogorci često tretiramo nekako sa posebnim značenjem. Kao da smo došli sa druge planete. A Crnogorci su kao i drugi ljudi. Nema tu nikakve mistifikacije.

Istina je da je njegov humor, tačnije satirično ismejavanje sredine iz koje dolazi, britak, jak, ponekad i teško "svarljiv" za onoga koji potiče sa tog tla. U njegovim filmovima Crna Gora je slika kroz koju se otkrivaju univerzalni problemi čoveka i sveta. Nikolić jeste u svojim filmovima, pa i u "Lepoti poroka" žigosao primitivizam, ali je pokazao i plemenitu i pravednu dušu istog tog naroda, koji se uhvatio u koštac sa "čudovištem" kakvi su poroci, izobličena, pokvarena sredina, koristoljublje pre svega.

Film je prepun savršenih komičnih minijatura velikana glumišta, počevo od homoseksualca koji glumi Boro Stjepanović, pa do Mire Banjac koja glumi upravnicu nudističkog kampa, koju je reditelj Nikolić ošišao do neprepoznatljivosti i kostimom na neki način oduzeo pol, napravivši jedno androgeno biće koje ima samo na misli zaradu, upeh i profit u kojoj je predstavljen bauk kapitalizma koji dolazi u državi koja je socijalistička samo u svom imenu.

Mira Furlan je specijalno volela ovaj film. Volela je da kaže kako svi reditelji u Jugoslaviji nisu znali šta da kažu o ženama, pa su se trudili samo da ih skinu. Za ovaj film Furlan je govorila da je pokušavao da progovori iz ženske pozicije u društvu. Sa stilom i ukusom je režirana scena u kojoj se po prvi put vidi na našem filmu, što bi francuzi rekli "Menage a trois".

Jednu od uloga u ovom filmu ima i Žarko Laušević, a da to retko ko zna. S obzirom da kamera snima šiork kadar u trenutku kad bračni par luta i traži kuću kuma Žorža, običan prolaznik, koji ne da im ne pomaže, već ih neljbazno dočeka sa "pušti me jadan ne znam ko mi glavu nosi" je ni manje ni više nego Žarko Laušević. Otkud on u tako maloj ulozi tu je nešto što niko do sad nije saznao.

