NJIHOVU SMRT NIKAD NIJE PREBOLELA! Tragična životna priča Mire Stupice ostavlja bez DAHA: Kuća je bila rastresena od bombardovanja

Mira Stupica rodila se kao najstarije dete Radomira Todorovića iz Orašca i Danice rođene Stanišić iz Livna. Njihova porodica bila je velika i mnogo se selila, a iako je neko vreme provela u Gnjilanu, gde je rođena, oni su vrlo brzo otišli u Gornji Milanovac.

U tom gradu, kada je Mira imala svega 9 godina, ostala je bez oca. Tragičan gubitak, bio je propraćen ogromnom tugom. Njena dva brata preminula su kao deca, a porodica je opet promenila grad. Ovaj put, razlog je bio posao njene majke, koji ih je odveo u Aranđelovac.

Mira je odrasla uz starijeg brata Boru Todorovića koji je kasnije, poput nje, postao velikan našeg glumišta.

- Kada sam ja bila dete, bilo je vreme tišine, nije bilo rata. Bilo je to vreme strašne skromnosti. Ja se sećam svake svoje šetnje s mamom i tatom. Za mene je bila divna stvar to što nisam ostala kod kuće sa ženom nego sa mamom i tatom išla u prirodu. Pa srećemo neke ljude, pa me ti ljudi pomiluju po kosi, a ja sam znala ko su ti ljudi. Tako se polako otvarao svet preda mnom. I tako sam znala gde mi je mesto. Znala sam da sam mala, da sam niko. I da ću jednog dana postati neko, prema nekom uzoru od tih maminih i tatinih prijatelja, ili njihove već odrasle dece - ispričala je Mira o svom bratu Bori Todoroviću za "Blic".

Teško je živela porodica Mire Stupice, ali je brat Bora hrabro preuzeo ulogu domaćina, glave kuće.

- Mamu su otpustili. Kuća je bila rastresena od bombardovanja, kroz rupe na regastovima ulazili su hladnoća i sneg. Nema hrane, nema drva. Uveče kad ležemo, mi se oblačimo: kapute, šalove, čarape, pa čak i rukavice. A nas troje se u našoj muci čak i zasmejavamo. Bora traži da onako u mraku igramo slovo na slovo, i to samo o hrani. Naše žlezde bi proradile i dugo nas je u noć mučila glad. Bori je bila jedanaesta, a meni sedamnaesta kad je on odlučio da bude glava porodice. Sklepao je neku dasku sa točkićima i uputio se na Železničku stanicu Beograd da bude nosač i da nas svojim radom hrani.

Glumica je kao učenica Trgovačke akademije počela da glumi u u školskim predstavama, a kada je imala samo 17 godina, njen dar primetio je glumac Viktor Starčić. U Narodnom pozorištu u Beogradu počela je da radi 1941. godine. Za vreme i posle Drugog svetstskog rata radila je u pozorištu u Nišu i Šapcu. Igrala u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Ateljeu 212 gde je došla na poziv Bojana Stupice, njene najveće ljubavi.

Mira Stupica se prvi put udala kada je imala samo 19 godina. Bio je to brak sa glumcem i plejbojem Milivojem ’’Mavidom’’ Popovićem, koji je trajao četiri godine. U tom braku dobila je ćerku Minu, koja joj je podarila unuku Miu i praunuka Maksima.

Drugi njen brak bio je sa velikanom pozorišta Bojanom Stupicom sa kojim je bila do njegove smrti. Kasnije se udala za Cvijetina Mijatovića, koji je bio član Predsedništva SFRJ.

