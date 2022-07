NIK KEJV PO TREĆI PUT NA EGZITU: Druge večeri odličan program, ali jedna STVAR MOŽE SVE DA POKVARI

Nastup velikog Nika Kejva i njegovog sastava Bed sids najiščekivaniji je druge večeri Egzita.

Petrovaradinska tvrđava videla je ovog umetnika dva puta. Prvi put 2011. sa Grajndermenom, a 2013. sa Bed sidsima, i oba puta moćnom i glasnom svirkom pokazao je svu neraskidivost veze koju ima s fanovima sa ovih prostora, gde bio više od deset puta.

- Prošle godine započeo je povratak velikih festivala na svetsku scenu, Egzit je pokazao da je snaga jedinstva i volje jača i od najvećih prepreka koje su pretile da nas razdvoje. Novi Sad je 2022. evropska prestonica kulture, a lepo je imati kao gosta jednog od najvećih rokenrol umetnika do sada - rekao je osnivač i direktor festivala Dušan Kovačević.

Karijeru dugu pola veka Kejv je započeo 1973. osnivanjem benda Bojz nekst dor. S bendom s kojim dolazi u Novi Sad spojio se 1983, nakon raspada kultnog Birtdej partija, i stvorio, prema pisanju medija, jednu od najznačajnijih pojava u eri postpanka i alternativnog roka, od osamdesetih do danas. Za gotovo četiri decenije rada grupa je objavila 17 studijskih albuma, a teško je odrediti koji je imao veći uticaj. Furiozne osamdesete i devedesete obeležile su izuzetna izdanja poput "From Her to Eternity", "Good Son", "Henry's Dream" i "Let Love in", sjajno zaokružena ponajboljim lajv albumom tog perioda, "Live Seeds" iz 1993. godine. Komercijalni uspeh i svojevrsnu prekretnicu označio je "Murder Ballads", prilično krvava zbirka pesama i njihovo najprodavanije izdanje do danas. Već sledeći korak pokazao je svu raskoš Kejvovog ogromnog talenta u najmirnijoj, ali i najemotivnijoj pesmarici dotad - "The Boatman's Call". Usledili su manje genijalni albumi, a poslednja i još aktuelna faza rada benda počela je pre 15 godina i rezultirala sa četiri apsolutna remek-dela, od kojih je svaki osvojio nove kreativne vrhunce: "Dig, Lazarus, Dig!!!", "Push The Sky Away", "Skeleton Tree" i dvostruki "Ghosteen" iz 2019. godine.

Od zanimljivih nastupa domaćih izvođača tu su Marčelo i Bojana Vunturišević. Kartica za plaćanje i dalje je zvanično i jedino sredstvo za plaćanje pića, hrane i ostalih proizvoda na festivalu.

U Srbiji će danas biti oblačno, vetrovito i osetno svežije mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Spektakl druge večeri može možda da pokvari samo nevremene.

Program

Glavna bina

19.45-21.00 Molchat Doma 22.00-00.30 Nick Cave & The Bad Seeds 01.00-02.15 Masked Wolf 02.25-03.55 SHOUSE 04.00-05.00 Lady Lee 05.00-05.45 Ece Ekren

mts DANCE ARENA

21.00-22.15 84BIT b2b TONBE 22.15-23.30 Cristina Lazic 23.30-01.30 Brina Knauss 01.30-03.30 Denis Sulta 03.30-05.30 Honey Dijon 05.30-08.30 Maceo Plex

FUSION bina

19.15-19.45 ZULU 3.4 20.05-20.50 Saya Noé 21.10-22.10 Pocket Palma 22.30-23.30 Marčelo 23.45-00.45 Bojana Vunturišević 01.00-02.15 Bassivity Showcase 02.25-03.10 Stole x Phat Phillie 03.10-04.00 Smoke Mardeljano x DJ Mrki 04.00-05.00 Prti Bee Gee

