LJUBITELJI MUZIKE I FILMA NEĆE IMATI SLOBODAN DAN: Pred nama je zanimljiv mesec koji će obilovati festivalima širom REGIONA!

Pred nama je zanimljiv mesec koji će obilovati muzičkim i filmskim festivalima, u čijim sadržajima će se naći za svakoga po nešto.

U Vrnjačkoj Banji počinje Lavfest, koji će u naredna tri dana biti domaćin mnogim svetskim, ali i domaćim izvođačima. I to je samo uvertira za kulturne događaje koji nas čekaju na ovoj popularnoj turističkoj destinaciji.

Naime, u Parku sećanja u Vrnjačkoj Banji 9. avgusta održaće se manifestacija Sećanje na velikane srpskog glumišta, već sutradan Dani Danila Bate Stojkovića, 10. i 11. avgusta, a potom 46. Festival filmskog scenarija, od 12. avgusta do 17. avgusta.

U vikendu koji sledi održaće se i 61. Dragačevski sabor trube u Guči, a poslednji dan festivala, 7. avgust, rezervisan je za proglašenje pobednika sabora koji će dobiti titulu Prva truba Guče. Potom krećemo put Niša, gde je od 11. do 14. avgusta zakazan džez festival Nišvil, a ljubitelje filma očekuje i Sarajevo film festival od 12. do 19. avgusta.

Za one koji vole spoj piva i muzike, od 19. do 22. avgusta rezervisan je beogradski Bir fest, a istog dana počinje i peto izdanje Dunav film festa, koji će se održati na četiri lokacije u Smederevu, a trajaće do 25. avgusta.

Poslednjih desetak dana avgusta rezervisani su za Filmske susrete u Nišu. Oni počinju 20. i završavaju se 26. avgusta, dok nas od 25. do 27. avgusta na beogradskom Ušću očekuje četvrti po redu muzički festival Mjuzik vik, na kom će nastupiti mnoge regionalne zvezde, ali i takmičari prvog Aj Di Džej šoua.

Ljubitelji rok muzike od 26. do 28. avgusta sigurno će krenuti put Gitarijade u Zaječaru. Zbogom avgustu reći će međunarodni filmskim festival Silafest u Velikom Gradištu, čija je osnovna smernica ekološki i turistički film, i on će trajati do 3. septembra.

