ZAVRŠEN NIŠVILLE JAZZ FESTIVAL: Nastupilo je više od 850 muzičara, a nastupi OVIH muzičara obeležili su poslednje veče na TVRĐAVI!

Poslednje veče Internacionalnog Nišville jazz festivala završeno je u najboljoj atmosferi uz rege zvuke i vatromet.

Na Earth/Sky Main stejdžu najpre su nastupili gosti iz Poljske Unleashed Cooperation, zatim kantri sastav iz SAD Corn Maiz, a kao treći muzičari iz Danske I think you are awesome.

foto: Youtube

Američki Sastav Yellow Jackets dobio je nagradu Car Konstantin za doprinos džezu i oni su nastupili četvrti po redu.

Publika je sa nestrpljenjem čekala izlazak Džulijana Marlija na scenu sa svojim rege bendom Uprasing koji je "pojačan" vatrometom iznad tvrđave nekoliko minuta nakon ponoći.

Niški muzičar Nenad Cvetičanin sa bendom Numizmatika zvanično je zatvorio 28. izdanje Nišville festivala koji je ove godine počeo 5. avgusta. Tokom 10 dana trajanja festivala nastupilo je više od 850 izvođača kroz 250 programa na 15 scena.

foto: Beta

Podsetimo, glavni program festivala je počeo 11. avgusta. Prvo veče festivala je obeležio bend Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience, a legendarnom gitaristi Al McKay-u je uručena nagrada "Šaban Bajramović", dok je pevačica Beti Đorđević dobila nagradu za životno delo.

