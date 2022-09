POKRADENA MLADA GLUMICA MIONA MARKOVIĆ: Nestala dragocenost koja joj puno ZNAČI

Glumica Miona Marković otkrila da je nedavno pokradena nasred ulice.

Ćerka istoričara Predraga Markovića ocu preko društvenih mreža čestitala rođendan i svojim pratiocima objasnila šta se desilo.

"Ne sećam se kada je i kako nastala ova fotografija, ali znam da sam je uvek gledala u tatinoj radnoj sobi zakačenu za ivice rama jedne slike. Onda sam je uzela i stavila u svoj novčanik. Novčanik su ukrali. Tata ju je opet nekako našao u starom kompjuteru i skenirao i ištampao na običnom papiru u coloru. Pošto je papir osetljiviji malo se slika pohabala i kao takva meni opet skenirala, to je ova koju vidite sada. Ovo je meni dokaz da su fotografije važne, jer iako ne znamo kada i kako su nastale one neke posebne, uvek dožijavamo iznova i iznova. Možda je ovo moja naša omiljena slika jer znam da je i tatina. Možda, ali sve to nije ništa mnogo bitno nego ja se raspisah jer je mom tati danas rođendan ! Srećan ti tvoj dan tata. Voli te tvoja kćer", napisala je glumica.

Miona Marković bez sumnje je nova zvezda pozorišne i filmske scene. Od jeseni ćemo mladu glumicu, ćerku istoričara Predraga Markovića, gledati u špijunskom trileru "Vera", producentkinje Danke Milošević, reditelja Nedeljka Kovačića i koscenaristkinje Kristine Đuković, inspirisanim životom Vere Pešić, mlade žene koja je za vreme Drugog svetskog rata bila višestruki tajni agent. Najteži zadatak pred njom čeka je u pozorištu, jer će zapevati u operi "Deca", koji se radi po romanu njene tetke Milene Marković.

