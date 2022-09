BILI SU LILI I KAPETAN DITRIH: Tanja Bošković o ljubavi koju oseća prema RADKU POLIČU! Stanić mu neće zaboraviti JEDNU STVAR

Radko Polič je glumac koga će generacije u Srbiji pamtiti po brojnim ulogama, između ostalog i u komediji "Balkan ekspres". Tanja Bošković u ulozi Lili i Radko kao kapetan Ditrih ušli su kao par u filmske antologije. Tanja za Kurir kaže da kad se pomene njen kolega, prve asocijacije su joj ljubav i dobar čovek.

- Radko Polič je bio čovek s najvećim nebom iznad glave. Nadilazio je ovaj svet svojih duhom i anđeoskim likom čovek kome je bila tesna Slovenija, tesna Jugoslavija, tesna mu je bila Evropa, tesan mu je bio ovaj svet. Njegova umetnost i dobrota bile su veće od svega što mi zamisliti možemo. Bio je veliko srce, velika duša, veliki dar od Boga, bio je plemenit. Imao je zato prijatelje na svim kontinentima i na to je puno polagao. On je razumevao ljubav - rekla je Tanja i dodala da se oseća kao da je ostala bez dela krova na svojom glavom.

foto: Printscreen YT

Legendarni jugoslovenski i slovenački glumac, dobri duh koji je osvetljavao ovu našu balkansku tamu, preminuo je pre dva dana u Ljubljani u 80. godini, saopštilo je Udruženje dramskih umetnika Slovenije. Godinama je s njim drugovao i Tihomir Stanić.

- Srećan sam što sam poznavao takvog grandioznog glumca i čoveka. Imao sam priliku da se družim i radim s njim. Njegova veza s Beogradom i ogromna ljubav koje je emitovao prema nama su velika dragocenost i pamtićemo ga zauvek - kazao je između dva kadra Stanić.

foto: Nikola Anđić

Preko društvenih mreža od dragog kolege oprostio se i Rade Šerbedžija.

- Ne verujem da je umro. Pa već je četiri puta do sada umirao i bivao klinički mrtav i opet nam se vraćao. I to je mogao činiti samo on, jer je bio ravan bogovima. Voleo je toliko život, iako ga taj život nije nikako mazio, a on mu se uvek do kraja davao. Ima samo jedna stvar koju je voleo više od života. To je umetnost. I to ova najteža, pozorišna i filmska, za one koji se do kraja daju. A on joj se davao do kraja. Naš RAC je bio CAR. I u pozorištu, i u filmu, i u životu. Ne. Ne verujem da je umro. Besmrtnici ne umiru... On je jednostavno otišao jer mu je bilo dosta - napisao je Šerbedžija.

foto: ATA images

