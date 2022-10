POSLAO SAM ČUMETU KNJIGU S POSVETOM! Feđa Štukan uputio ličnu poruku nekadašnjem vođi ŠURČINSKOG KLANA, a evo šta mu je NAPISAO

Feđa Štukan poslao je primerak svoje knjige Ljubiši Buhi Čumetu.

Nekadašnji vođa surčinskog klana poslužio je kao inspiracija u seriji "Klan" Bobana Skerlića za lik Bubona, koga tumači sarajevski glumac.

foto: Firefly Production

Novih deset epizoda druge sezone gledamo od subote na RTS, a naredne nedelje kreće treći nastavak na Superstar kanalu.

- Poslao sam mu potpisan primerak svoje knjige "Blank". Dok sam promovisao autobiografiju u Beogradu, desila mi se jedna potpuno luda situacija. Prišla mi je žena i predstavila se kao prijateljica Ljubiše Buhe. Zamolila me je da napišem posvetu za Čumeta, tako da sam potpisao knjigu pravom Bubonu. Ne znam da li je on to tražio ili je ona samo htela da ga iznenadi - rekao je glumac za Informer.

foto: Ana Paunković

On je otkrio i šta je napisao u posveti Ljubiši Buhi.

- "Čumetu od Bubona." Ne verujem da je moj fan, čisto sumnjam da sam mu simpatičan. Moj lik jeste rađen po Čumetu, ali nisam ga imitirao, mada mi ljudi govore da sam u tome uspeo. Bubon je inteligentni psihopata ili sam barem tako ja probao da ga dočaram. Razgovarao sam sa inspektorom koji je hapsio i ispitivao Čumeta, proučavao sam fotografije i video-snimke na internetu. Veoma je složen proces stvaranja jednog lika i svaki glumac to radi drugačije - objasnio je glumac.

foto: Firefly Production

U seriji igraju Aleksandar Dimitrijević (Šok), Nedim Nezirović (Paša) Vladimir Kovačević, Nenad J. Popović, Mladen Sovilj, Ivan Zarić, Gorica Popović, Ljubinka Klarić i mnogi drugi. Produkcijska kuća "Fajerflaj" i Telekom Srbija stoje iza ovog originalnog projekta.

