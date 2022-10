DEKI PANTELIĆ SE NA IVICI SUZA OPROSTIO OD GORICE USRED EMISIJE: Pogađa me što više nema ko da me prati kroz jutarnje buđenje

Novinar i voditelj Dejan Pantelić se u današnjoj emisiji "150 minuta" na Prvoj televiziji oprostio od Gorice Nešović.

foto: Printscreen/Prva TV

- Nema više ko da me prati kroz radio-program i kroz to neko jutarnje buđenje - rekao je na početku segmenta koji je pratio in memoriam sa svim bitnim detaljima iz Goričine biografije. Od rođenja, školovanja, karijere, sina Marka, borbe sa dijabetesom...

foto: Printscreen/Prva TV

Na kraju je sa gledaocima podelio i svoje impresije kada su zajedno radili.

foto: Printscreen/Prva TV

"I to je život", rekao je sa tugom u glasu i nastavio:

foto: Printscreen/Prva TV

"Bio sam srećan kada smo radili na istom radiju, na radio Indeksu, to je posle bio S2, oni, milsim na Dragana i Goricu, oni su radili Jutarnji program. Znate ono kada kažu "nema dalje, oni su najbolji", ne postoje bolji voditelji, a vi dođete, mislim ja na taj radio posle 17 godina, štrebam, učim, kako veliki to rade a oni su mene stavili na isti pijedestal pored njih i to mnogo znači.

foto: Printscreen/Prva TV

Neka joj je večna slava i hvala za sve ono što je uradila za sve nas i što nam je omogućila da nam dan počne sa osmehom na licu, a tako ću i ja završiti ovu priču - rekao je Dejan Pantelić na ivici suza.

